Sprengkulda den siste tiden har ført til at mange elbil-eiere sliter med kort rekkevidde. Når temperaturen synker ned mot 30 kuldegrader, er det ikke uvanlig at rekkevidden halveres i forhold til sommerhalvåret.

Det skjer heldigvis stadig nye gjennombrudd på batterifronten, og utfordringene ved streng kulde kan bli historie en gang i fremtiden.

Foreløpig er de fleste gjennombruddene knyttet til dagens litium-ion-batterier, og dreier seg ofte om bedre energitetthet og mindre bruk av sjeldne og dyre metaller, noe som gjerne betyr lavere kostnader og billigere batterier.

Mange fordeler

Men det er også et stort fokus på batteriene som skal overta etter dagens litium-ion-batterier, og her er det særlig såkalte faststoffbatterier (solid state) det meste dreier seg om.

Disse batteriene har mange fordeler sammenlignet med dagens batterier. Først og fremst er de flytende elektrolyttene i litium-ion-batteriene byttet ut med faste materialer. Det gjør det mulig med mye høyere energitetthet –faktisk opp mot en dobling i forhold til dagens batterier.

En typisk bil med rekkevidde på 50 mil kan dermed få et batteri som er halvparten så stort og bli flere hundre kilo lettere. Dessuten skal de kunne lades raskere og fungere mye bedre under kalde forhold.



KONSEPT: Toyota har testet faststoffbatterier i konseptbiler i flere år. Her modellen LQ Concept fra 2019.

Demper forventningene

Toyota er blant selskapene som har forsket lengst på utvikling av disse batteriene, og har blant annet lovet elbiler med 120 mil rekkevidde og batterier som kan fullades på ti minutter, om bare få år.

Tidligere har de blant annet kommunisert at de håper å starte masseproduksjon av slike batterier allerede i 2027.

STORT OG TUNGT: Batteriene står for en stor del av kostnadene til en elbil. Dagens batterier er også store og tunge, det skaper utfordringer.

Det kommer mest sannsynlig ikke til å skje.

Istedenfor snakker Toyota nå om å starte et pilotanlegg i 2027 i samarbeid med det petrokjemiske selskapet Idemitsu. Her er målet å produsere nok celler til et par tusen biler i 2027 og 2028. Det skriver blant andre bransje-nettstedet Automotive News.

Fra 2030 er ambisjonene å starte masseproduksjon, men i første omgang ikke til mer enn rundt 10.000 biler. Med tanke på at det ble registrert rundt 130.000 elbiler bare i Norge i 2023, kan dette antallet beskrives som en dråpe i havet.

Toyota ser også for seg å videreutvikle dagens litium-ion-batterier parallelt med faststoffbatterier i mange år framover.

NYTT: Batteriteknologien på dagens elbiler er relativt lik. De kommende årene er flere nye løsninger på gang.

Mange konkurrenter

Det er imidlertid mange andre selskaper som også jobber med faststoffbatterier, og både BYD, Panasonic, Honda og de andre har god tro på at vi vil se de første bilene med slike batterier på veiene før 2030.

Nylig annonserte for eksempel det tyske selskapet HPB at de allerede har utviklet battericeller som kan gå i masseproduksjon – hvis de finner en partner som er villig til å gjøre det.

Så spørs det bare om det blir lønnsomt. En av de største årsakene til at faststoffbatteriene ennå ikke har gått i produksjon, er nettopp at de er langt dyrere å produsere enn dagens litium-ion-batterier.

Samtidig er ikke det fulle potensialet i dagens batterier tatt ut. Det er med andre ord ingenting som tyder på at faststoff kommer til å «ta over» i overskuelig framtid.

