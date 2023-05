Hørt om Aston Martin-modellen som egentlig er en Toyota? Vel, hvis du ikke har det, er det egentlig ikke så rart. Aston Martin Cygnet er et av de mest spesielle prosjektene i bilbransjen de siste tiårene.

Egentlig er dette småbilen Toyota iQ. Du lurer kanskje på hvorfor i all verden Aston Martin valgte å sette navnet sitt på en liten Toyota?

Jo, det skyldtes EU-krav til utslipp – på denne måten skulle Aston Martin redusere det gjennomsnittlige Co2-utslippet på bilene sine kraftig.

TOYOTA: Fra siden er det ikke vanskelig å se hva dette egentlig er: En Toypta iQ.

Et tydelig nei

Dessuten planla de å tjene en god slump penger på dette. For det måtte vel være mange som ville la seg friste av en bil med Aston Martin-merker, til en helt annen pris enn vi tidligere hadde vært vant til?

Svaret på det siste ble snart klart: Et veldig tydelig nei. Aston Martin planla egentlig å bygge 4.000 biler i året. I stedet var det slutt etter bare noen hundre eksemplarer. Interessen var rett og slett laber.

HÅNDSYDD: Det er særlig i interiøret at Aston Martin har tilført bilen sitt eget preg. Det er kanskje ikke tidløst vakkert, men det skiller seg i alle fall fra Toyota-tvillingen. NB: Bilen som nå er til salgs i Norge er ikke så utagerende i fargevalget.

Samlerobjekt

Noen få biler endte opp i Norge. Det er ikke ofte én av dem dukker opp på bruktmarkedet, men akkurat nå kan du skaffe deg en Aston Martin Cygnet til prisforlangende på 319.000 kroner.

2011-modellen har ikke rullet mer enn 40.487 kilometer og ut fra eierhistorikken er det all grunn til å tro at bilen har blitt tatt godt vare på.

Dette er en helt unik bybil som vekker oppsikt med positivt fortegn! Cygnet er også et attraktivt samlerobjekt i hele Europa, slik at den holder verdien svært godt, skriver Bilia Insignia, i sin salgsannonse.



TO TING: Planen var å få ned gjennomsnittsutslippene – og tjene penger på Cygnet. Det gikk ikke helt som Aston Martin hadde håpet.

Tok over 100 timer

Bortsett fra Aston Martin-logoene og designdetaljer utenpå, får du også et interiør med betydelig luksusfaktor, håndsydd skinn og flere lekre detaljer. Innenfor et svært kompakt ytre, er det plass til fire og bittelitt bagasje. Sete-konfigurasjonen er forresten også veldig spesiell, for å spare plass.

Rent konkret ble bilene skipet over fra Japan til Aston Martin-fabrikken i Gaydon, England. Her gikk Aston Martin-arbeiderne løs på den. Bilen fikk ny grill, nye lykter og nye dørhåndtak – for å nevne noe.

Innvendig ble selve dashbordet beholdt, men materialer og farger er Aston Martins egne. Målet var å lage verdens mest eksklusive småbilinteriør, og det mente de fleste som fikk prøve bilen at de hadde klart. Over 100 arbeidstimer skal ha gått med til å gi bilen en god Aston Martin-faktor innvendig.

