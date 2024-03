Bare navnet er igjen

Hyundai Kona har vært en skikkelig salgssuksess i Norge. Mer enn 20.000 eksemplarer av elbilen ruller rundt på norske veier, og mye tyder på at det blir langt flere i fremtiden.

Modellen har nemlig fått en kraftig oppgradering, og er igjen inne på topplisten på registreringsstatistikken.

Bilen har blant annet vokst kraftig, og fremstår egentlig som ny fra innerst til ytterst. Det er nesten bare navnet som er igjen fra forgjengeren.

Og mange lurer kanskje på hvorfor den fortsatt heter Kona, og ikke Ioniq 3 eller noe sånt, som hadde vært i tråd med Hyundais nye navngivning av elbiler.

Svaret er enkelt: Ioniq-navnet er forbeholdt modeller som kun kommer som elbiler. Kona kommer nemlig også som ladbar hybrid, men denne gangen er den helelektriske varianten som er sluppet først.

Bilen kommer med to forskjellige batteripakker. Standard Range med 377 km rekkevidde, som koster fra 352.900 kroner, og Long Range med 514 km rekkevidde som koster fra 387.900 kroner. Sistnevnte er faktisk en av Norges aller billigste elbiler med rekkevidde på over 50 mil.

Long Range-utgaven kommer i tillegg i tre forskjellige utstyrsvarianter, Advanced, Exclusive og Premium. Velger du sistnevnte med alt av tilleggsutstyr, ender du på 462.900 kroner. Prisen på vår Premium-utgave er 432.900 kroner.

Knuser konkurrentene på én ting

I NORGE: Vi har testet nye Hyundai Kona Electric

Hvordan er den å kjøre?

Nye Kona Electric leveres kun med drift på forhjul, og på det punktet er den lik forgjengeren. Utgaven vi tester har det høyeste utstyrsnivået (med unntak av soltak) og største batteriet, som sannsynligvis blir bestselgeren i Norge.

Motoren yter 218 hestekrefter og maksimalt dreiemoment på 255 newtonmeter. Det er ikke tall til å få bakoversveis av, men 7,8 sekunder fra 0-100 km/t er ikke så aller verst. Topphastigheten er 172 km/t. Vi opplever bilen som passe kvikk, mer enn rask nok for helt vanlige folk. Og det er nettopp helt vanlige folk som er målgruppen for nye Kona.

I tillegg til å være passe kvikk, er den også brukervennlig og behagelig å kjøre. Styringen er presis og vi sitter godt i de perforerte skinnsetene – som byr på både kjøling og varme.

På humpete og isete veier opplever vi Kona som mykere og mer behagelig enn mange konkurrenter, fortsatt med god klaring til underlaget. Se forøvrig videoen øverst om nettopp dette.

19-tommerne på vår testbil håndterer alle forhold fint, og hjulstøyen er relativt lav – og vi mener bestemt at den er mindre hørbar enn på forgjengeren. Standard er forøvrig 17-tommere, som sannsynligvis vil by på enda mindre støy.

Ettpedalskjøring (i-Pedal) fungerer utmerket, særlig i bymiljø med mye start og stopp. Da behøver du knapt berøre bremsepedalen.

Med unntak av litt mye pling-pling ved dårlig filplassering og så snart du passerer fartsgrensen med én km/t (dette må eventuelt skrus av for hver tur), er det lite å utsette på kjøreopplevelsen.

BRUKERVENNLIG: Det tar ikke lang tid å finne seg til rette i nye Kona. Dette er en bil vi gladelig hadde kjørt 100 mil med.

Plass og praktiske løsninger:

Nye Kona Electric har blitt hele 17,5 centimeter lengre enn forgjengeren. Det merkes først og fremst på bagasjerommet, som er på 466 liter – en økning på hele 134 liter. Det er faktisk mer enn bagasjerommet i langt større Ford Mustang Mach-E!

Seteryggene bak er delt 60/40, og det er dessverre ingen skiluke her.

I tillegg har nye Kona Electric fått frunk under panseret. Det har eget lokk og rommer 27 liter, akkurat passe til ladekabler og en verktøypose, for eksempel.

Og på nye Kona kan det fort bli aktuelt med hengerfeste for flere enn på forgjengeren. Vektgrense på 750 kilo, opp 400 kilo siden sist. Men merk at det er med brems på hengeren. Hvis hengeren ikke har brems, er vektgrensen fortsatt 350 kilo.

Ladeluken sitter fortsatt i front. En del Kona-eiere har påpekt at denne kan bli litt kranglete om vinteren. Derfor har den nye ladeluken blitt utstyrt med et varmeelement som skal fjerne is og snø effektivt – helt ned mot 30 minusgrader, lover Hyundai. Og ladeport i front har sine fordeler, særlig når ladekabelen er kort, som på Teslas ladere.

ROMSLIG: Bagasjerommet er på 466 liter. Det er det ikke mange i denne klassen som kan matche.

Hva får du med deg?

Livet i baksetet:

Bakseteplassen er ikke enorm, men absolutt bra for denne klassen. Beinplassen er akkurat god nok til at undertegnede på 180 centimeter sitter greit, uten at knærne kolliderer med setet foran (som er justert for meg selv). Hyundai har faktisk redusert tykkelsen på forsetene med 30 prosent, nettopp for å gi bedre beinplass til dem bak, uten at det har gått på bekostning av komforten foran.

Det er også noen centimeter opp til taket, så man føler absolutt ikke at man sitter trangt. Det er for øvrig to Isofix-fester bak, og god plass til to barneseter.

Koppholdere finner du i dørene, i midtkonsollen og på armhvileren i baksetet.

GREI PLASS: Her sitter to voksne bra, uten at det oppleves trangt.

Bak rattet:

Forsetene kan justeres elektrisk. Vi finner raskt ønsket posisjon, og godt til rette bak rattet. De to liggende skjermene har en utforming, høy plassering og oppsett som er tilnærmet likt som på søsknene Ioniq 5 og 6.

Det meste er ganske fornuftig og brukervennlig, men hvis du skal endre på varsellydene (som vi beskriver lenger opp) er det litt mye sveip og trykk. Ikke prøv å gjøre disse endringene mens du kjører.

Videre sitter girvelgeren på rattstammen. Det er både plassbesparende og fornuftig.

Utvalget av fysiske knapper er større enn på mange av konkurrentene, men er sannsynligvis noe mange setter pris på. For eksempel styres alle funksjoner knyttet til klimaanlegg og setevarme med dedikerte knapper.

Et forbedret head up-display viser blant annet informasjon om fart og fartsgrense, samt annen relevant trafikkdata. Instrukser fra navigasjonssystemet viser også her. Merk at dette kun er tilgjengelig på Premium-utgaven av bilen.

UPÅKLAGELIG: Gode seter med en rekke elektriske innstilinger gjør det enkelt å finne seg til rette.

Design

Utenpå:

Nye Kona Electric er fortsatt en kompakt SUV, men lengden er altså økt med hele 17,5 centimeter. Med sine 4,355 meter, er den faktisk en av de største bilene i det såkalte B-SUV-segmentet. Den har også blitt noen centimeter bredere og fått seks centimeter lengre akselavstand.

Designmessig skiller den seg også klart fra forgjengeren, og framstår etter vår mening nå som mer tidsriktig.

En interessant design-detalj er 45 graders-linjen som er preget på siden fra for- til bakdør. Denne kjenner vi igjen fra Ioniq 5, men på nye Kona går linjen motsatt vei.

Samtidig klarer vi ikke å fri oss fra følelsen av at designet blir litt anonymt. Dette er ikke en bil man velger for å skille seg ut på veien, men fordi man ønsker en praktisk og pålitelig frakter til en pris som passer mange lommebøker.



Innvendig:

Inni er det meste endret fra forgjengeren, og vi vil påstå til det bedre. Det er fortsatt en del hardplast som trekker kvalitetsinntrykket noe ned, men i dette segmentet hadde vi heller ikke ventet oss noe annet. Kona skal tross alt være en enklere og rimeligere bil enn Ioniq 5.

Merk at Premium-utgaven har seter i ekte skinn, samt varme i baksetet. De enklere utgavene har seter i stoff og kunstskinn og kun varme foran.

Tech-faktor

Nye Kona Electric har fått en real oppjustering på tekniske funksjoner. Fører- og sikkerhetssystemene er oppdaterte, og uavhengig av utstyrsnivå har du for eksempel fått mulighet til å åpne og starte bilen med mobiltelefonen. Nye funksjoner og feilrettinger kan dessuten lastes ned OTA (over the air).

I kupeen finner du flere USB-C-porter, samt vanlig stikkontakt (V2L) bakerst på midktonsollen. Sistnevnte er faktisk laget for effektuttak på inntil 3.000 watt. Her kan du med andre ord koble til stort sett hva du vil, inkludert støvsuger, høyttrykkspyler, TV og varmeovner.

Premium-utgaven har et Bose musikkanlegg av god kvalitet. En basshøyttaler i bagasjerommet sørger for god fylde, også ved temmelig høyt volum. Og nevnte vi at trådløs Apple Carplay og Android Auto er på plass? Dette var tidligere kun mulig med kabel.

TRÅDLØST: Endelig har Hyundai begynt å utstyre bilene sine med støtte for trådløs Apple CarPlay og Android Auto.

Rekkevidde og lading

Vi testet bilen første gang i Tsjekkia på ettersommeren i fjor. Da var det fortsatt sommerlige temperaturer, og etter 162 kilometer lå vi an til å klare oppgitt rekkevidde på 514 kilometer.

Under testen i Norge er det vinterlig, bilen har vinterhjul og temperaturen ligger for det meste like under null grader. Vi tilbakelegger over 1.000 kilometer i løpet av testperioden, og rekker både bykjøring, landeveiskjøring og fjelloverganger med snø/is i veibanen. Snittforbruket ligger på rundt 17,4 kWt pr 100 km.

Det skulle bety en rekkevidde på rundt 375 kilometer under disse forholdene. Det er et godt stykke bak WLTP-tallet, men en reduksjon i denne størrelsesorden er ikke uvanlig, hverken for Kona eller konkurrentene.

LADESTOPP: Med ladekontakt i front er det uproblematisk å lade på Teslas ladere med korte kabler. Her i nydelige Gudvangen i Vestland fylke.

Hurtiglading er begrenset oppad til rundt 100 kW. Det er kanskje den største skuffelsen, all den tid Ioniq 5 og 6 byr på 230-240 kW. Å lade fra 10-80 prosent kapasitet skal ifølge Hyundai ta 41 minutter under optimale forhold. Vi brukte 44 minutter fra 16 til 80 prosent. Det er fort 15-20 minutter tregere enn flere av konkurrentene.

En annen utfordring er at hastigheten er vesentlig høyere fram til halvfull enn fra halvfull til full. Nå har vi lært å lade når vi kan og ikke når vi må på langtur, og da er det kjipt ofte å oppleve effekter på 40-50 kW ved 50-60 prosent kapasitet.

På det punktet skuffer altså Kona, og det forundrer oss egentlig at Hyundai ikke byr på mer, når vi vet hva Ioniq 5 og 6 er i stand til.

Konklusjon

Nye Hyundai Kona Electric er betydelig oppgradert fra sin noe enkle forgjenger. Særlig størrelsen er et stort pluss, og bør gjøre bilen attraktiv også for familier på fire.

Prismessig er den omtrent der den bør være, gitt at konkurransen er stor. Imidlertid er mange av konkurrentene nye og mangler den lange historikken som Kona kan vise til. Det kan fort bli et stort konkurransefortrinn for Hyundai, og vi ser allerede nå at den markerer seg på registreringslistene.

Åpenbare konkurrenter er MG4, Volkswagen ID.3, Kia Niro, Volvo EX30 og BYD Atto3 – for å nevne noen. Ingen av dem kan by på samme rekkevidde til godt under 400.000 kroner, men merk at vår testbil med Premium utstyrsnivå, nærmer seg 450.000 kroner. Er det budsjettet ditt, har du litt av hvert å velge i – inkludert Norges desidert mest solgte bil det siste året, Tesla Model Y.

Hyundai Kona Electric Long Range Premium Motor og ytelser: · Motor: Frontmontert elektrisk · Systemeffekt: 217 hk /255 Nm · 0-100 km/t: 7,8 sekunder · Toppfart: 172 km/t Batteri og rekkevidde: · Batteripakke: 65,4 kWt · Maks ladefart: 100 kW · Rekkevidde: 514 kilometer Mål, vekt og volum: · Lengde x bredde x høyde: 435 x 182 x 158 cm · Bagasjerom: 466 liter + frunk på 27 liter · Vekt: 1.733 kilo · Tilhengervekt: 750 kilo Pris: Fra: 387.900 kroner (Long Range) Pris testbil: 432.900 kroner.



