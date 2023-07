Bare ett sted i verden er den billigere

Tidene på bilmarkedet forandrer seg raskt. For bare få år siden var Norge blant landene i Europa med de høyeste bilavgiftene, nå har vi blant de laveste – takket være en svært aggressiv elbilpolitikk.

Som et resultatet av dette, dominerer elbilene stort på listene over nyregistreringer. Så langt i år har hele åtte av ti førstegangsregistrerte biler her i landet vært elektriske.

Norge nest billigst i verden

Til tross for at vi fikk både moms og vektavgift på elbiler fra nyttår, gjenspeiles ikke det på prisene hos forhandlere rundt omkring. Faktisk har prisene i realiteten gått ned på en rekke av de mest populære modellene – inkludert markedets desidert mest populære nybil gjennom hele 2022 og så langt i 2023: Tesla Model Y.

Startprisen i Norge er så lav som 399.900 kroner. Selv når du legger til leverings- og dokumentavgift, får du altså en splitter ny, godt utstyrt og romslig Tesla til 411.742 kroner. Det er blant de aller laveste prisene i hele verden.

Faktisk er det kun i Kina man kan kjøpe en Tesla billligere enn i Norge, ifølge Robert Næss. Han er investeringsdirektør i Nordea, og har sjekket Model Y-prisene i hele verden, skriver VG.

15.000 ALLEREDE: Så langt i år er det registrert over 15.000 Tesla Model Y i Norge. Den er dermed landets desidert mest populære elbil. Foto: Bjørn Eirik Loftås

Opptil 176.000 kroner dyrere i Danmark

Også våre naboer i øst og sør kan være misunnelig på de norske Tesla-prisene. Da Broom sjekket prisene på Model Y 19. juli, så de slik ut (omregnet til norske kroner):

Tesla Model Y Norge (NOK) Sverige (SEK) Sverige (NOK) Danmark (DKK) Danmark (NOK) Bakhjulsdrift 411.742 550.990 539.970 386.770 584.023 Long Range 496.832 645.990 633.070 445.270 672.358 Performance 540.103 686.990 673.250 460.776 695.772

Opplysninger til tabellen: Prisene inkluderer alle avgifter. En svensk krone kostet 0,98 norske kroner, og en dansk krone kostet 1,51 norske kroner da vi sjekket prisene 19. juli 2023. Beløpene er rundet av til nærmeste hele krone.

Aller dyrest på Tesla Model Y i Skandinavia, er altså Danmark, når man regner om til norske kroner. Prisforskjellen er størst i favør Norge på Model Y Long Range. Hele 176.000 kroner mer må du ut med, dersom du kjøper denne i Danmark.

Høyere avgifter

De store forskjellene er imidlertid ikke begrenset til Tesla Model Y: Prisen er jevnt over betydelig høyere for de aller fleste elbiler i Danmark og Sverige. Årsaken er naturligvis at elbiler i de to landene er vesentlig mer avgiftsbelagte enn i Norge.

Sverige fjernet dessuten sin såkalte «elbil-bonus» i fjor høst. Fra 2018 har svenskene kunne få refundert inntil 70.000 kroner ved kjøp av elbil, men ordningen ble avsluttet fordi kostnaden ved å kjøre elbil var sammenlignbar med å kjøre bensin- og dieselbil, skriver SVT.

I Danmark får man fortsatt 60 prosent rabatt på registreringsavgiften, som utgjorde i snitt 82.000 kroner per bil i 2022, ifølge danske Bilmagasinet.

Sterkere vekst enn i Norge

Uansett øker elbilsalget kraftig i våre skandinaviske naboland. Som Broom kunne melde tidligere i sommer, er veksten i elbilsalget i Sverige nå høyere enn i Norge. Samtidig er elbilandelen fortsatt langt bak både der og i Danmark.

NORGE I FRONT: Sverige har et godt stykke igjen, sier Martin Cardell i Ey.

– Trenden med en høyere prosentvis økning i salget av elbiler i Sverige sammenlignet med Norge må sees i sammenheng med hvor langt landene har kommet i elektrifiseringen av elbil-markedet, sier Martin Cardell til Broom. Han er analyseselskapet EYs globale leder for mobilitet.



– Selv om vi i Sverige forventer en årlig vekst på 17 prosent for salg av elbiler frem mot 2030, mot Norges fire prosent, må vi ha i mente at ny-elbilsalget i Norge utgjorde 70 prosent i 2022, mens tilsvarende i Sverige «kun» var på 31 prosent, forklarer Cardell.



