Bentley er ett av bilmerkene som har bygget ryktet sitt på råsterke bensinmotorer. Men selv her, går det nå ubønnhørlig mot elektrifisering.

Dagens Continantal GT (coupe), Continental GTC (cabriolet) og sedanen Flying Spur blir fra og med andre halvår 2024 kun tilgjengelig som ladbare hybrider. Det blir slutt både på V8 og W12-motorer.

– Vi har fortsatt mulighet til å skaffe produksjonsplasser på Flying Spur, Continental GT og GTC Speed. Men da må man være rask. Det er stor etterspørsel verden over. 13. november er det for sent å bestille en av disse modellene med akkurat de spesifikasjonene du selv ønsker, påpeker daglig leder ved Bentley Oslo, Christian Gottschalk, til Broom.

SUV-BEIST: Bentley Bentayga får sin egen Speed Edition 12-utgave. Kun 120 eksemplarer av spesialmodellen skal lages, for å fylle 20 år med W12-motoren i Bentley.

Spesialmodell

Tiden for GT, GTC og Flying Spur med ren bensinmotor er altså raskt i ferd med å avsluttes.



Det er nå akkurat 20 år siden Bentley tok i bruk den velkjente 6-liters W12-motoren i sine modeller. I dagens variant yter den 659 hestekrefter – og har et dreiemoment på 900 Nm.

I april neste år er det imidlertid helt slutt. Da vil det være produsert over 100.000 eksemplarer av den legendariske motoren.

V8-motoren er med videre en stund til, uten elektrifisert hjelp, i SUV-en Bentayga.

FLYING SPUR: Toppmodellen, direktørbilen til Bentley, blir også tilgjengelig med en siste utgave med W12-motor, før det er slutt neste år.

Én bil til Norge

For å markere 20-årsjubileet til W12, og at det snart er slutt, lages det en liten spesialmodell-rekke med denne motoren: Speed Edition 12.

Det blir selvsagt et begrenset opplag – kun 120 biler, fordelt på Bentayga, Flying Spur, Continental GT og Continental GTC.

Vi får vi faktisk se én av disse bilene på norske skilter.

– Vi har klart å få karre til oss én GT Speed Edition 12. Den kommer over nyttår, forteller Gottschalk.

Alle som bestiller en Speed Edition 12 får for øvrig en modell av motoren med på kjøpet.

Ladbart

Både Bentley Flying Spur og Bentayga er allerede tilgjengelig som ladbare hybrider. Neste år føyer også Continental GT/GTC seg inn i rekken av elektrifiserte modeller.

Men det store skiftet skjer i 2025/26. Da har Bentley planlagt lanseringen av sin aller første elbil.

Selv om det selvsagt er tidlig i prosessen, går ryktene om en bil med 1.400 hestekrefter. Den skal klare 0-100 km/t på under to sekunder.

PÅ VEI UT: Bentley Continental GT med V8-motor går raskt mot slutten. Neste år stopper produksjonen, og skal du ha bilen bestilt akkurat slik du vil ha den, er det bare dager igjen før det vinduet stenger.

Bare elbil

Allerede fra 2030 sier Bentley at de skal være et helt elektrisk bilmerke. Den første elbilen vil etter alle solemerker dele plattformen som straks debuterer i Porsches kommende el-SUV – Macan: PPE (Premium Platform Electric).

Planen er at det også skal komme en elektrisk SUV fra Bentley – enten like før, eller like etter sportsbilen nevnt over.

Rekkefølgen på de to første elbilene virker altså å være litt uklar, enn så lenge.

Savn

For mange entusiaster, som assosierer Bentley med et unikt lydbilde hentet fra kraftige bensinmotorer, blir det en stor overgang å forholde seg til elbil.

Men når konkurrenter som Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini og Lotus er i full gang med elbilsatsningen, kan ikke Bentley stå igjen på stasjonen.

Så langt i år er det registrert åtte nye Bentley i Norge:

Flyging Spur x 3

Bentayga x 3

Continental GT x 1

Continental GTC x 1



På bruktmarkedet er det i skrivende stund 59 Bentley til salgs. Prisene starter på 255.000 kroner for en 1988-modell av Turbo R, med 146.000 kilometer på telleren.

