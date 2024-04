Bannlyst i Europa – braksuksess i hjemlandet

Å utvikle elbiler i 2024 krever minst like mye kompetanse på elektronikk og datamaskiner, som på motorer og mekanikk. Det er derfor slett ikke rart at en rekke store elektronikkselskaper ønsker å ta et stort jafs av elbil-kaken, som forventes å bli enorm de neste tiårene.

Sony, Xiaomi og Huawei er alle selskaper store elbil-ambisjoner, enten med egenproduksjon eller i samarbeid med etablerte aktører i bilindustrien.

Særlig Huawei har kommet langt. De lanserte sin første elbil i Kina allerede i 2022, i samarbeid med produsenten Seres. Bilmerket het en liten stund Huawei Aito, men i fjor ble det besluttet at det bare skal hete Aito.

Og det er det gode grunner til: Huawei-navnet klinger nemlig ikke like bra overalt.

Selskapet har blant annet blitt anklaget av vesten for industrispionasje og brudd på handelssanksjoner, og Huawei-utstyr er derfor bannlyst i en rekke markeder. Hovedpersonen selv benekter for øvrig alle anklagene mot seg.

Braksuksess i hjemlandet

Det ferske bilmerket har allerede tre modeller på markedet, og særlig den elektriske crossoveren Aito M5 har virkelig slått an i hjemlandet: Både i januar og februar var dette den mest solgte elbilen på det kinesiske markedet.

Totalt ble det registrert rundt 44.000 eksemplarer av bilen i Kina i januar og februar. Til sammenligning ble det kun registrert 8.132 eksemplarer av alle modellene fra Nio, og kun 4.545 eksemplarer av alle modellene fra Xpeng. Det skriver danske Mobilsiden.dk.

Bilen er 4,77 meter lang, og standardutgaven kommer med én motor på 272 hestekrefter og drift på bakhjul. En utgave med 4x4 byr på to motorer og 449 hestekrefter.

Stopper produksjonen av testvinneren

KLASSISK: Bilen har kanskje ikke det mest spennende utseendet, men M5 er i ferd med å bli en stor suksess.

Den er naturligvis fullstappet av Huawei-teknologi, inkludert en stor 15,6 tommers skjerm, 5G-kommunikasjon, kameraer og et musikkanlegg med hele 19 høyttalere.

Prisene starter på rundt 400.000 kroner for utgaven med bakhjulsdrift, og 500.000 for utgaven med 4x4.

Aito M5 kommer for øvrig også i en hybrid-variant, der en liten fossilmotor kun har som oppgave å lade det 40 kWt store batteriet under kjøring. Det skal gi den en rekkevidde på hele 1.100 kilometer.



Planlegger 30 nye modeller de neste tre årene!

TEKNOLOGIBOMBE: Bilen er utstyrt med lassevis av Huawei-teknologi på innsiden.

Voldsomt tempo

Og Huawei ligger ikke på latsiden. Totalt har de sju-åtte nye modeller under utvikling, både rene elektriske biler og hybrider. Flere av disse er ventet lansert allerede i år.

Om noen av dem kommer til andre markeder, er foreløpig ukjent. Enn så lenge er det for eksempel lite som tyder på at Huawei blir tatt inn i varmen på det europeiske markedet.

Samarbeidspartner Seres har imidlertid to modeller som er tilgjengelig i Norge, Seres 5 og 3. Totalt er det registrert 272 eksemplarer i skrivende stund.

Nytt grep kan gi kinesisk boom

