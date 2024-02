Avslørt i Norge: Nå blir storselgeren ny

Tesla har tatt både Norge og Europa med storm. Model Y er rett og slett en skikkelig pine for de andre bilprodusentene. En SUV som går langt og veldig fort, har masse plass, firehjulsdrift og tilgang til svært rask hurtiglading.

Kanskje er det derfor Mercedes går for en rekordtidlig fornyelse av deres mest aktuelle konkurrent til nettopp Model Y: EQC.

Testingen er bare såvidt i gang, men nå har vi avbildet bilen på tur i Norge. Følget med godt kamuflerte testbiler ble observert på Dombås.

Går fort

Bare fire år etter at EQC ble lansert, nærmer det seg altså lansering av generasjon to. Her har særlig de nye, kinesiske bilmerkene sørget for at utviklingen går veldig raskt. Tidligere kunne en modell gjerne leve mellom åtte og tolv år, før det kom en ny generasjon.

Men i dagens marked, med en langt tøffere konkurranse, skjer ting mye raskere. Bilene blir også i stor grad fornyet underveis, takket være trådløse oppdateringer.

Utviklingen av bilene har rett og slett aldri gått fortere. Så her gjelder det å henge med.

NY STORSELGER: Mercedes har hatt stor suksess med første generasjon EQC i Norge. Trolig kommer oppfølgeren på markedet allerede neste år. Foto: Per Christian Dyvø, TV 2

Nytt navn

Mercedes er imidlertid et av merkene med aller lengst historie. De vet hvor viktig det er å teste bilene godt, før de slippes ut på markedet. Det er mange eksempel på biler som slippes ut til kunder, før de egentlig er helt ferdige.



Vi kan derfor anslå at den nye generasjonen ikke lanseres før neste år.

Da vil den trolig også få et helt nytt navn. EQ-betegnelsen som Mercedes bruker på elbilene sine skal fases ut. Rett og slett fordi alle bilene til Mercedes etterhvert blir elektriske – og da trengs det ingen egen modellbetegnelse for disse modellene.

Mye tyder på at det nye navnet blir GLC Electric.

GOD KAMUFLERT: Mercedes har gjort en grundig jobb med kamuflasjen. Her var det ikke lett å se hvilket merke det er snakk om. Merk de provisoriske baklyktene som er satt på. Foto: Per Christian Dyvø, TV 2

Bedre rekkevidde

Enn så lenge er det begrenset med informasjon om den kommende el-SUVen. Men den blir trolig tilgjengelig med både bakhjuls- og firehjulsdrift, egne AMG-utgaver og med rekkevidde på over 500 kilometer.

Det spekuleres også i om bilen får 800 Volt-system, som skal sikre at den lader betydelig raskere enn dagens modeller.

Designet ser ut til å følge mye av det vi kjenner fra EQE og EQA. Aerodynamikk er viktig. Samtidig ser vi på testbilene at panseret får kraftige profiler – og det blir et nytt og enda mer markert signaturlys på tvers foran.

Den nye plattformen, MB.EA, vil forøvrig også brukes som utgangspunkt for en ny elektrisk sedan.

PÅ TUR: Mercedes har testet den nye elbilen sin i Norge. Her er følget på plass på Dombås. Foto: Per Christian Dyvø, TV 2

Populær

I Norge er det solgt over 12.000 EQC, siden lanseringen i 2019. Det gjør at du har mye å velge mellom på bruktmarkedet.

Her får du WLTP-rekkevidde på drøyt 400 kilometer, 408 hestekrefter og mulighet til å trekke tilhenger på opptil 1,8 tonn.

Prisene starter så lavt som 350.000 kroner – mens de nyeste og best utstyrte har prisantydning på det dobbelte.

