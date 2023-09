Avslørt i kontroll: – Kan eksplodere når som helst

Hver dag kjører tusenvis av tunge kjøretøy på norske veier. De fleste har tingene i skjønneste orden, men det er alltid unntak.

Den siste uka har Statens vegvesen hatt en større kontroll av tunge kjøretøy på E6 Kvenvikmoen kontrollstasjon i Finnmark. Totalt ble 118 varebiler og vogntog stoppet og kontrollert. 16 av disse fikk gebyrer for diverse forhold, mens to sjåfører ble anmeldt for grudd på kjøre- og hviletid.

Kjørte uten gummi

Ett vogntog hadde helt nedslitte dekk på drivhjul, faktisk så nedslitte at all gummien i slitebanen var borte, og man var kommet ned på et lag bestående av kunstfiber og stålwire – omtalt som corden. Det sikrer ikke akkurat veigrepet, men det er ikke det eneste problemet.

IKKE NOE IGJEN: Gummi og mønster er for lengst slitt borte. Her er man nede på et lag med kunstfiber og stålwire. Foto: Statens vegvesen

– Når man kommer helt ned på cord-laget kan dekket eksplodere når som helst. Da risikerer man at dekkbiter slynges i alle retninger. I verste fall fører dette til skader på trafikanter og møtende trafikk, og trafikkfarlige situasjoner oppstår raskt, sier kontorsjef for utekontrollen i Statens vegvesen, Roger Furumo, til Broom.

– I tillegg kan det naturligvis føre til at sjåføren mister kontroll over kjøretøyet, legger han til.



Mange tøyer grensene

Det er ikke ofte Statens vegvesen stopper kjøretøy med så nedslitte dekk, men heller ikke direkte sjelden, bekrefter kontorsjefen.

– Det skjer oftere enn man skulle tro, og viser at vi er nødt til å skjerpe inn på dekkontrollene, sier han.



Furumo kan ikke kommentere hva som er årsaken til at nettopp denne bilen kjørte rundt med så nedslitte dekk. Han tror imidlertid mange tøyer grensene før vintersesongen, for på den måten å kunne utsette en ny, stor dekkinvestering til våren.

– Mange kjører nok ned mot lovlig minimum, men derfra og ned til cord-laget er det et temmelig godt stykke. Så dette var ille.

Fikk kjøre videre

Vedkommende sjåfør fikk beskjed om å bytte dekk og ble samtidig ilagt et gebyr på 2.000 kroner for hvert nedslitte dekk. Kanskje ikke så voldsom reaksjon, tenker du kanskje.

– Denne gangen var det nedslitte dekk på et drivhjul, hadde det vært et forhjul hadde situasjonen vært langt mer alvorlig – og direkte farlig. I slike tilfeller er det full stopp for videre kjøring, og i verste fall vanker det anmeldelse. Men drivhjul bærer mye vekt, så dette var definitivt alvorlig nok, avslutter han.



