For ganske nøyaktig ti år siden, gikk det av en liten bombe i bilverdenen. LaFerrari så dagens lys – kanskje tidenes heftigste Ferrari-modell så langt.

Kun 710 eksemplarer er produsert av hyperbilen – med nærmere 1.000 hestekrefter. Faktisk finnes det ett eksemplar i Norge. Den bilen var nylig utstilt på Autopia Expo i Stavanger.

Prisen estimeres til nærmere 40 millioner kroner.

Oppfølger avslørt

Siden lanseringen av LaFerrari i 2013, har italienerne vist oss flere andre spesialmodeller. Men så langt, har de holdt kortene tett til brystet om den hysteriske oppfølgeren til LaFerrari.

For den kommer!

Akkurat nå er Ferrari faktisk i testfasen av oppfølgeren. Det viser bildene Broom har fått eksklusiv tilgang på.

Tidligere styremedlem i Ferrari Owners Club Norway, Herman Smidt, forteller at bilen trolig blir den mest ultimate Ferrari-modellen, noen gang produsert.

NYE HØYDER: Legg merke til den vanvittige vingen bak. Det gule klistremerket på siden, med symbol av et lyn, avslører at det også er strøm involvert her. Foto: Derek Cornelissen/@derek.photography

Dropper V12

– Her blir det ingen V12, men en vanvittig kraftpakke av en hybrid drivlinje. Utover den vanlige Formel 1-sjargongen, vil Ferrari trolig spille sterkt på sin World Endurance Championship-satsning, med løpsbilen Ferrari 499P. Teknologioverføring fra racing til gatebil er viktige stikkord her, mener Herman, som har fulgt Ferrari svært tett i mange år.

TOPPSJEF: Her møter Ferrari-entusiast Herman Smidt tidligere teamsjef for Scuderia Ferrari, Jean Todt.

28-åringen fra Bærum har tidligere jobbet hos Autostrada Sport og Autoxo Sport, som tidligere var agent for Ferrari i Norge.

– Motormessig gir det fra mitt perspektiv mest mening at bilen får en V6-motor, «inspirert» av løpsbilen 499P. Firehjulstrekk med to elmotorer foran og en på girkassen er selvfølge. Jeg tipper bilen får mellom 1.200-1.500 hestekrefter, men det er bare spekulasjoner per nå, sier Herman.

TØYER GRENSER: Dette blir en hyperbil som går rett i strupen på blant annet Mercedes-AMG ONE. Foto: Derek Cornelissen/@derek.photography

Jagerfly

Akkurat som hos LaFerrari, vil arvtakeren i kjent stil få heftig aerodynamikk og et innovativt design – sammen med ekstreme krefter. Vi snakker det nærmeste du kommer et jagerfly på veien.

AVDUKET: Det er kun produsert 710 eksemplarer av LaFerrari. 500 coupé-versjoner og 210 «cabrioleter» eller «Aperta» som den heter.

– Jeg tror fort vi snakker et prisbilde som blir så høyt at selv mange av Ferraris beste kunder kommer til å heve på øyenbrynene. Til gjengjeld kommer de til å få det som kan bli den absolutt ultimate Ferrarien, mener Herman.

– Når tror du bilen blir avduket?

– Jeg tipper den ferdige bilen vil se offentlighetens lys mot siste kvartal av 2024. Denne bilen kan jeg garantere blir det nærmeste en mann eller kvinne uten Luftkrigsskolen og utsjekk på F-35 jagerfly kan komme i form av teknologi og ytelse, avslutter Ferrari-entusiasten.

Vi ser nærmere på Norges eneste LaFerrari i Stavanger. Få med deg lyden når vi starter bilen her: