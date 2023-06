Avslører nye detaljer – denne blir brutal

Hyundai har hatt stor suksess med Ioniq 5 i Norge. Det ruller over 10.000 eksamplarer på norske veier allerede.

Om ikke lenge er det klart for en helt ny og spinnvill versjon av den elektriske SUV-en.

Vi snakker om Ioniq 5 N – som blir Hyundais første helelektriske performance-bil.

Ryktene skal ha det til at denne også vil overgå EV6 GT fra konsernbror Kia – både hva gjelder ytelser og kjøreegenskaper.

Siste testfase

Akkurat nå gjennomgår bilen de aller siste testene. Og det skjer ikke rolig for seg på landeveien.

Nei, Hyundai har booket verdens mest krevende racerbane, Nürburgring i Tyskland, for å virkelig kvalitetssikre nykommeren.

– Det er på Nürburgring vi former alle N-modellene til ‘the Nth degree’, så vår første helelektriske modell må også stå til forventningene her, sier topplederen for N Brand og Motorsport i Hyundai Motor Company, Till Wartenberg.

Han legger til:

– Ioniq 5 N har nettopp fullført sine 10.000 kilometer med holdbarhetstest på banens Nordschleife, og de er en viktig milepæl som bekrefter bilens høye holdbarhet og baneegenskaper. Nå har vi nettopp startet på vår andre 10.000 kilometers-test, for å virkelig presse bilen til grensene.

Hyundai klinker til med Ioniq 6 N



NY TOPPMODELL: I juli er det duket for verdenspremiere av helt nye Hyundai Ioniq 5 N. Tidenes kraftigste serieproduserte Hyundai-modell. Illustrasjonsfoto

Track mode

Å hente ut maksimale ytelser fra en elbil byr på egne utfordringer, sammenlignet med fossile biler. For eksempel når det gjelder varmeutvikling, .

Ioniq 5 N kontrollerer varmen på batteripakken med nyutviklet radiatorteknologi, og kraftig batterikjøler. Disse fysiske kjølesystemene er forsterket med nye varmestyringssystemer, som «N Battery Preconditioning» og «N Race».

Førstnevnte system har både et Drag mode og et Track mode, med ulik varmestyring for forskjellige kjøresituasjoner.

Drag Mode finner den optimale temperaturen for umiddelbar bruk av maksimal kraft, mens Track mode legger til rette for lavest mulig batteritemperatur for å øke hvor mange runder man kan kjøre.

Hyundai Kona er ny – her er den i Norge



VIDEREUTVIKLING: Ioniq 5 N er Hyundais første helelektriske performancebil, og er bygget på en videreutvikling av selskapets elbilplattform E-GMP (Electric-Global Modular Platform).

Over 600 hestekrefter

Hyundai har ikke bekreftet spesifikasjonene på bilen, men ryktene skal ha det til at Ioniq 5 N får over 600 hestekrefter.

0-100 km/t skal være godt nede på 3-tallet.

Bilen får sin verdenspremiere under Goodwood Festival of Speed, og markerer samtidig Hyundai Ns første deltagelse på det ikoniske arrangementet. Selve verdenspremieren for Ioniq 5 N skjer 13. juli på en egen Hyundai N-paviljong, hvor også flere andre N-biler vil være utstilt.

Antallet som vil kjøpe bil halvert på to år

Tesla Model S Plaid med over 1000 hestekrefter – her tester vi toppfarten på bane: