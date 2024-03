Avdukes snart: – Denne blir viktig for Audi

Det er allerede noen år siden Audi satte fyr på elbilmarkedet med sin elektriske SUV e-tron. Aldri før hadde et premiummerke sikret seg tittelen som mest solgte bilmodell i Norge. Kjøperne stod rett og slett i kø – og betalte villig vekk 800.000 kroner for e-tron. Mange betalte mer, også.

Den gangen var konkurrentene få.

Men det er én ting som går enda raskere enn tiden – og det er utviklingen. Nå er det langt tøffere konkurranse om kundene.

Da passer det bra at Audi er klare for å introdusere nykommeren Q6 e-tron. Mye tilsier at dette kan bli en svært interessant modell i Norge.

God rekkevidde

Lanseringen i Norge er planlagt til sommeren – mens priser slippes 18. mars. Da kan vi også dele bilder av bilen, som Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen får se allerede nå.

Som navnet indikerer, plasserer nykommeren seg mellom Audi Q4 og Q8 – med en lengde på 4,77 meter. Med andre ord en mellomstor SUV – som også vil måle krefter med Norges mest solgte bil: Tesla Model Y.

Bagasjerommet er på 520 liter. Og det er også gjort plass til en frunk under panseret – 64 liter.

I bunnen ligger den nye VW-plattformen PPE. Den samme som brukes i nye Porsche Macan.

Interiøret er allerede avduket. Her får vi helt nye skjermer – blant annet en stor buet løsning på toppen av dashbordet. Dessuten får man mulighet for en egen skjerm på passasjersiden foran.

Et 88 tommers (!) head up-display er også utviklet. Det blir spennende å sjekke ut i virkeligheten.

Fra start blir det to varianter: Q6 e-tron 55 får 387 hestekrefter – mens toppmodellen SQ6 har 490 hestekrefter. Sistnevnte har dessuten en launch control der du får tilgang til 517 hestekrefter en kortere periode.

Batteripakken er lik på begge modeller: 100 kWt. Rekkevidden er ikke endelig fastslått – men du kan ta høyde for opptil rundt 620 kilometer.

LEKEPLASS: Like ved flyplassen i München har Audi sin egen lille testløype. Her skal Broom kjøre nye Q6 e-tron.

Audi Q6 e-tron: Starten på noe helt nytt

Morgenfuglen Vegard

Vi har altså fått litt informasjon om denne bilen tidligere, også. Men nå er vi endelig på den offisielle avdukingen. Audi har til og med valgt å legge den til erkekonkurrenten BMWs hovedsete – München. Nesten litt småfrekt, akkurat det.

Brooms Vegard Møller Johnsen satte seg på flyet lenge før sola stod opp – og satte kursen sørover.

Det er på tide å få en liten stemningsrapport.

– Heisann, Knut! Føler at det var i går at vi snakket sammen sist. Da jeg var på tur med Maserati i Italia, og du var på tur med Volvo. Det går i ett om dagen ...

– Ja, det er litt ekstremt nå. Veldig mye spennende som skjer framover. Du var vel tidlig oppe i dag?

– Det må vi kunne si. Ble vel tilsammen to timer med søvn, før alarmen slo seg på 03.15. Det er ganske brutalt for et utpreget b-menneske. Men energidrikk gjør nytten – enn så lenge, i alle fall.

HVITE FELGER: Det er lett å kjenne igjen linjene og designet på Audis nyeste elbil. Hvite 21» felger er stilig på en prototype, i alle fall.

Superrask lading

Q6 e-tron vet vi jo mange norske kjøpere venter spent på.

– Jeg er spent selv – for det vi vet så langt lover jo godt. For eksempel har den fått samme plattform som Porsche Macan. Det er jo ikke dumt! Det betyr jo blant annet at den får 800 Volt-system – og kan lade brennfort.

– Hva er programmet på turen. Jeg skjønte at det i utgangspunktet var snakk om å «bare» får en statisk visning. Men du tror også at du skal få en liten prøvetur?

– Ja, vi fikk beskjed om å ta med førerkortet. Så da har jeg helt klart et håp om å få meg en tur på veien. Det er jo mye av motivasjonen for å dra på en slik tur.

– Har du fått vite noe annet spennende?

– Absolutt, blant annet er Audi igjen kreative på lysteknologien. På Q6 skal du blant annet kunne velge din egen lyssignatur. I utgangspunktet er det åtte forskjellige å velge mellom. I tillegg skal lysene kunne brukes til å kommunisere med andre bilister. For eksempel ved å vise en varseltrekant.

MYE SKJERM: Interiøret i Q6 e-tron domineres av den buede skjermen foran førersetet. Men du får også mulighet for en egen skjerm foran passasjersetet.

Pris

– Hva har du fått vite om pris?

– Ikke noe jeg kan si noe om nå. Men vi har jo spekulert litt tidligere. Og det er en bil jeg tror mange vil kunne vurdere å kjøpe. Audi forteller at det er mange som står på interesse-listen, uten at vi får noen konkrete tall på dette. Men med tanke på hvor mange som har kjøpt e-tron de siste årene, er det ikke usannsynlig at det nå er mange av disse som vil «nedskalere» litt.

– Når kan du forresten dele bilder uten kamuflasje og fortelle oss prisen på de ulike variantene?

– Embargo løftes neste uke. Så det er ikke så lenge til, faktisk. Og du, apropos kjøring. Nå vinkes det faktisk på meg, her. Da blir det kjøring! Dette gleder jeg meg til.

– Lykke til! Og pass på å holde deg våken, nå da ...

18. mars er datoen, for deg som vil være tidlig ute med å lese mer om både hvordan bilen er å kjøre, se den uten kamuflasje og få vite prisene på de ulike modellene.

AVANSERT: Lysene til Audi har vært blant de mer avansert en god stund, allerede. Men nå vil de heve listen ytterligere.

