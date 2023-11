Avblåser bulkerekord denne uken

Du har neppe unngått å få det med deg: Vi er inne i det som gjerne kalles Black week. Fredag er det selveste Black Friday, som også er starten på en helg med veldig mange tilbud.

Forsikringsbransjen har i mange år advart mot parkeringskaos og faren for skader på handleturen under Black weekend. Nå avblåser kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige like godt hele bulke-rekorden.

Gjensidiges erfaringer tilsier nemlig at det neppe blir mer krevende enn en hvilken som helst travel handledag.

Blir ikke mer utsatt

Hvorfor? Jo, det forklarer Voll slik:

NORMALT: Kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige tror Black Friday blir en ganske vanlig fredag på skadestatistikkene.

– Før var Black Friday dagen da tilbudene sto i kø og det var hard kamp om parkeringsplasser og de beste kuppene. I dag er dette endret til Black Month, Black Week, Black Weekend og for de som ikke har fått nok etter en hel måned, avsluttes det hele med opprinnelsesdagen, Black Friday. Når tilbudene blir spredd ut over en svært lang periode og en i tillegg kan bestille det samme på nett, blir ikke disse dagene noe mer utsatt en enn vanlig travel fredag ettermiddag eller en lørdag, sier han.

Av erfaring skjer de fleste parkeringsskadene ved butikker, kjøpesentre eller i parkeringsanlegg. Derfor gjelder reglene for å unngå parkeringsskader like mye alle dager med mye trafikk og travle handledager. Unntaket er rett før høytider og uken før jul.

TRAVELT: Det blir hektisk på mange parkeringsplasser denne uken. Men noen bulkerekord blir det neppe, skal vi tro Gjensidige. Foto: NTB

Mange er mettet

– Da har folk ingen valg, det er for sent å bestille på nettet og varene MÅ i hus, før den store dagen, sier Voll.

Selv om mange besøker butikkene på jakt etter et røverkjøp, tror Voll at mange er mettet når «den sorte fredagen» endelig kommer og velger tacoen med familien i stedet.

- I løpet av et år betaler forsikringsbransjen ut over en milliard kroner etter flere hundre parkeringsskader daglig. En stripe i lakken er uansett like kjedelig, uansett når på året det skjer. Pust med magen, parker litt unna inngangspartiet. Rygg inn og kjør ut, det er gode tips, avslutter Arne Voll.

Gode råd for å unngå parkeringsskader: Unngå mørke og trange parkeringshus

Rygg inn, kjør ut

Styr unna trange parkeringsplasser (Trenger ”boksåpner” for å komme seg ut av bilen)

Sørg for at vinduene er frie for dugg før en kjører eller rygger ut.

Unngå parkeringsplasser nær inngangspartier

La ikke små barn åpne døren selv

Pust med magen, ta deg god tid og ikke stress

Vis hensyn og følg ekstra godt med i trafikken

Parker bilen hjemme og bruk kollektivtransport

