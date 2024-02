Det elektriske skiftet i bilbransjen har gått fort. En rekke bilprodusenter har gått ut og satt sluttdato for biler med forbrenningsmotor. Blant dem er Audi.

Det er bare snaut tre år siden Audi annonserte at de fra 2026 utelukkende kommer til å presentere nye biler med helelektrisk drift.

Nå snur Audi. De skroter rett og slett den ambisiøse elbil-satsningen.

Lav etterspørsel

Hovedårsaken er at etterspørselen etter elektriske biler er lavere enn det produsenten hadde håpet på.

Det handler igjen om at elbiler, i nær sagt alle markeder, er vesentlig dyrere enn sammenlignbare biler med forbrenningsmotor.

Svært høye utviklingskostnader, økt konkurranse og den økonomiske situasjonen verden står i er også viktige faktorer – som gjør at Audi snur.

Nå vil flere ha bensin- og dieselbil



FORTSETTER: Audi bekrefter at de i årene fremover skal utvikle helt nye modeller med forbrenningsmotorer. Naturligvis skal de også satse massivt på elektriske modeller, men ikke i samme tempo som først planlagt.

Satser videre på bensin og diesel

I stedet for å lansere en rekke elbiler tett etter hverandre, har Audis toppsjef Gernot Döllner, uttalt at de vil spre disse over lenger tid. Det melder Bloomberg.

Samtidig skal Audi ha fokus på nye modeller med forbrenningsmotor, samt ladbare hybrider.

– Vi gir merkevaren en robust posisjonering for de kommende årene med en helt ny generasjon forbrenningsmotor-modeller og plug-in hybrider, bekrefter toppsjefen i en tidligere pressemelding.

Döllner legger til at Audi også vil ha fokus på «våre banebrytende elbiler».

Kutter flere modeller i Norge

Fra 1. januar i år kuttet Audi i Norge salget av flere modeller med forbrenningsmotor.

Nå er det slutt for både A3, A6 og A8/S8.

Eller sagt med andre ord: Samtlige modeller med forbrenningsmotor kuttes, med ett unntak. RS-modellene får leve videre.

Nå er det disse modellene med forbrenningsmotor Audi vil tilby i Norge:

RS 3, RS 4, RS 6, RS Q3, RS Q8.

Audi er for øvrig ikke alene. Nylig annonserte også Mercedes at de skyver på planene om å bli et helelektrisk merke:

