Arne Fredly selger unna biler til svimlende sum

Klikker du deg inn på Finn.no, velger bil og sorterer etter «pris høy-lav», er den desidert dyreste bilen som dukker opp en Ford GT til 11.990.000 kroner.

Ekstremt mye penger. Men faktisk blir dette en billigbil sammenlignet med hva investor og bilentusiast Arne Fredly nå har lagt ut for salg i Sverige.

Fredly har nemlig valgt å annonsere to av sine aller heftigste biler: Aston Martin Valkyrie AMR PRO og Aston Martin Valkyrie.

Førstnevnte finnes det kun 40 eksemplarer av i verden, og er kanskje det nærmeste du kommer en Formel 1-bil.

Det er Finansavisen som først omtalte saken i Norge.

Vanvittig sum

Hos den svenske luksusbilforhandleren Autoropa, er bilen nå annonsert til vanvittige 79.062.500 svenske kroner. Det tilsvarer rundt 80,5 millioner norske kroner.

Vi legger merke til at forhandleren «ikke tilbyr privatleasing på dette objektet».

I tillegg er også gateversjonen, som bare heter «Valkyrie» annonsert. Her snakker vi 47.365.000 svenske kroner.

HISTORISK: Her møter vi Arne Fredly i en garasje i Lillestrøm, sammen med Aston Martin Valkyrie AMR PRO og Aston Martin Valkyrie. Faktisk er det første gang i verden de to modellene står linet opp side om side.

Milliongevinst

Dersom Fredly skulle få solgt begge bilene til annonsert pris, (cirka 100 millioner kroner uten moms) vil han i så fall gjøre svært god butikk.

Da Fredly kjøpte bilene og fikk dem overlevert høsten 2022, kostet de to rundt 85 millioner. Dermed kan investoren tjene rundt 15 millioner kroner på salget.

– Det er to helt spesielle biler. Jeg eier også en Formel 1-bil, men disse to er faktisk enda mer avansert, sa Fredly da vi møtte han og bilene i en garasje i Lillestrøm – like før Oslo Motor Show 2022.

STEINDYR: Denne ligger nå til salgs for drøyt 80 millioner kroner. Foto: Skjermdump Autoropa

1.000 hestekrefter

Begge versjonene er utstyrt med en selvpustende V12-motor på 6,5 liter – utviklet av Cosworth.

Den leverer spinnville 1.000 hestekrefter. Turtallssperren slår ikke inn før 11.100 omdreininger!

I utgaven som er gategodkjent, har man i tillegg et hybridsystem. Her får du ytterligere 160 hestekrefter fra elmotoren, levert av Rimac.

0-100 km/t serveres på rundt 2,5 sekunder. Toppfart? Cirka 400 km/t.

SPENT: Her har Valkyrie akkurat ankommet Lillestrøm, dagen før Oslo Motor Show åpnet dørene for et par år siden.

«Beklager»

Skulle det friste med en Aston Martin Valkyrie AMR PRO til en trackday på Rudskogen, bør du fikse det meste av egenkapitalen selv.

Kanskje ikke helt overraskende, er det ingen billåns-kalkulatorer som kan gi deg svar på hva et slik lån vil koste deg i måneden.

«Beklager, men vi tar for tiden ikke imot søknader der lånebeløpet er mindre enn 50.000 eller større enn 2.000.000», står det hos Sparebank 1 sin billånskalkulator.

Men la oss likevel leke litt med tanken: Hva koster det deg i måneden å låne penger til en AMR PRO? Har du tilfeldigvis 20 millioner i egenkapital, og låner 50 millioner, koster det om lag 274.000 kroner i måneden, ifølge Storebrand sin lånekalkulator...

