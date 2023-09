Årets høydepunkt – utsolgt på to timer

Solen trenger gjennom skyene, klokken er syv på morgenen og vi blir vekket til lyden av snerrende bensinmotorer.

På plenen utenfor hotellet møter vi synet av høye fjell i horisonten. Og rett ved kanten av Hardangerfjorden, står 60 nyvaskede sportsbiler – klare for smale og svingete Vestlandsveier.

– Det blir jo ikke mye vakrere enn dette, smiler Dag Gjertsen.

Han er mannen bak Motorfest 2023, en biltur som strekker seg over fire dager.

Denne gangen er Broom med på å dekke arrangementet.

KLAR FOR TUR: Her står noen av bilene klar for avreise i Øystese i Hardanger.

Utsolgt på to timer

Ideen om å arrangere Norges råeste roadtrip startet under koronapandemien.

VEKKER OPPSIKT: Det er mange turister som drar frem kamera når denne gjengen ankommer fergen. Foto: Kevin Fisher

Siden da har Motorfest vokst og blitt en stor suksess. I år ble turen utsolgt på bare to timer.

Litt av suksessoppskriften, ifølge Gjertsen, er at antall plasser er begrenset til maks 60 biler.

– Det har vist seg å være en perfekt størrelse på gruppen. Her kan alle snakke med alle og du blir en del av en familie på tur, sier 33-åringen fra Uskedalen i Kvinnherad.

Turen er i gang – gjett om mange sperret opp øynene

Alle slags biler

I motsetning til enkelte andre «Drive outs» er dette arrangementet åpent for alle sportsbiler.

Det er tydelig når man tar en titt på årets reisefølge. Her finner vi alt fra gamle amerikanske klassikere – til det heftigste fra Tyskland og Italia.

HARDANGER-EPLE: Underveis på en av etappene, får alle deltakere utdelt epler rett fra treet. Foto: Kevin Fisher

Vi kan nevne alt fra Ford GT40, Mustang og Chevrolet Corvette – til Mercedes-AMG S 63, Lamborghini Urus og Toyota Supra.

Ruten for årets tur er også nøye utvalgt. Her er det minst mulig kjøring på de kjente hovedveiene – for å oppleve mest mulig av det vakre Vestlandet har å by på.

– Dette er årets høydepunkt for min del. Jeg er jo ekstra glad for at turen er i Norge. Heftige biler, bra folk og norsk natur. Det topper sommeren for meg, sier Håkon Lyngås Sataøen, som er én av drøyt 100 deltakere på tur.

