Årets heftigste lansering? Bygges kun 110 eksemplarer

Aston Martin fyller 110 år og det markeres med en brutal jubileumsmodell.

Sportsbilprodusenten har nylig avduket Valour. En spesialmodell som kun skal lages i (ikke tilfeldig) 110 eksemplarer.

Som det bøse muskelbil-designet hinter om, har nykommeren hentet litt inspirasjon fra flere historiske modeller. Blant annet V8 Vantage fra 1970-tallet og Vantage-baserte RHAM/1 «Muncher» brukt under Le Mans i 1980.

Selv om også Aston Martin går inn mot en elektrisk fremtid, er Valour det stikk motsatte.

V12

Under panseret har de plassert en 5,2-liters V12-motor, som leverer råsterke 715 hestekrefter og 753 Nm.

For aller første gang har de nå koblet motoren til en 6-trinns manuell girkasse!

Hvor mange nybillanseringer hører du om i dag med V12 og manuelt gir? Aston Martin lover at Valour skal by på en helt unik kjøreopplevelse. Det tviler vi ikke et sekund på.

Du kan velge mellom tre ulike kjøreprofiler: Sport, sport+ og track. Komfort er bare å glemme.

TRE POTTER: Du er ikke spesielt i tvil om at denne bilen mener alvor. V12, 715 hestekrefter og bakhjulsdrift – det hører med til sjeldenhetene i 2023.

Produksjonsstart i høst

STEINDYR: Prisen på nykommeren ventes å bli heftig. Det spekuleres opp mot 20 millioner kroner.

Om vi får se Valour på norsk jord vet vi ikke sikkert ennå, men produksjonen av bilen starter allerede i høst.

Aston Martin bekrefter at de første kundeleveringene skjer mot slutten av året.

Pris? Den er ikke kjent, men ulike medier spekulerer i alt fra 13-20 millioner kroner – før avgifter...

