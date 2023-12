Året jeg fikk kjeft av Elbilforeningen

2023 går mot slutten – og vi benytter som vanlig anledningen til å oppsummere og mimre litt.

Nå skal du få lese hva de ulike medlemmene i Broom-redaksjonen husker aller best fra året som har gått.

I dag er det Bjørn Eirik Loftås sin tur. Her er hans historie:

Dette året ble nok en gang ganske annerledes enn hva jeg hadde sett for meg. Jeg sier «nok en gang», for historien min starter allerede for ganske nøyaktig tre år siden. Jeg trengte forandringer, og bestemte meg for å si opp jobben som redaktør for forbrukernettstedet DinSide.

Hva jeg skulle gjøre videre, var jeg usikker på. Men jeg elsket fortsatt teknologi, forbrukerjournalistikk og det å hjelpe folk. Så da det åpnet seg en mulighet for å bli ny forbrukerekspert i Elbil24, grep jeg den med begge hender.

Stor innovasjonstakt og enormt behov for informasjon

Jeg har alltid vært bilinteressert, og med min teknologibakgrunn gikk overgangen til bilverdenen greit. Samtidig opplevde jeg raskt at lesernes informasjonsbehov om elbiler var minst like stort som det var for hjemmedatamaskiner og internett for 20 år siden.

Innovasjonstakten i bilbransjen gikk på høygir, nye aktørerer kom inn i markedet og ingen dager var like. Nå var det ingen grunn til å se seg tilbake. Og slik er det fortsatt.

I sommer fikk jeg en gyllen mulighet til å fortsette reisen, denne gangen i Broom.

For et lykketreff det ble! Her kan jeg dyrke interessene mine, formidle viktige nyheter knyttet til både elbiler og fossilbiler – Samtidig som jeg kan hjelpe dere lesere med å ta de riktige avgjørelsene i jakten på ny eller brukt bil.

Det er med ydmykhet og respekt jeg har tatt fatt på oppgavene. Bilkjøpet er tross alt den nest største investeringen svært mange av oss gjør, etter boligkjøp. Et feilkjøp kan få store økonomiske konsekvenser.

GOD MORGEN NORGE: Jeg var fast IT-ekspert på God Morgen Norge i 15 år. Nå er det rullende datamaskiner som er i fokus.

Har en fot i begge leire

I sommer fikk «hele» Norge fikk vite at jeg jobbet med elbiler, men kjørte diesel privat. Det skapte både latter og kritikk, men også applaus. Folk har tydeligvis sansen for at ikke alt MÅ være politisk korrekt og A4 hele tiden.

Familien har riktignok en elbil som bil nummer to, og dieselbilen kommer sikkert også til å vike plassen for en elbil på sikt.

Inntil videre tror jeg det er sunt å ha en fot i begge leire, særlig for oss som skriver om bil. 70 prosent av bilparken er fortsatt fossil, og dyrtiden gjør at mange rett og slett ikke har mulighet til å bytte til elbil ennå.

Verden er nemlig ikke svart-hvitt, heller ikke når det kommer til valg av bil. Jeg ser veldig mange gode grunner til å velge elbil, men også mange fordeler ved å velge fossilt.



For mange er det mest aktuelt med en brukt diesel- eller bensinbil også neste gang. Vi i Broom har tatt på oss rollen som din høyre hånd, uansett hva du er på utkikk etter. Ta bare en titt på vår nye bruktbiltest-forside.

Kjøpte dieselbil: – Ikke noe jeg snakket om i redaksjonen

GODBILEN: Det er mange grunner til at jeg velger å beholde diesel-Audien en stund til.

Fikk kjeft av Elbilforeningen

Det skjer dessuten en utvikling på drivstoffsiden også, og det er ikke gitt at batterielektrisk blir eneste miljøvennlige alternativet om 5-10 år.

Aller mest spenning knytter seg til e-fuel, som har potensial til å kutte utslippene med 80 prosent over natten. Det fremstilles nemlig av hydrogen og CO 2 , og kan brukes på helt vanlige diesel- og bensinbiler.

Jeg skrev en kommentar om dette i høst her på Broom. Det førte til sterke reaksjoner fra Elbilforeningen, og blant enkelte andre som kanskje ikke er like opptatt av å bidra til et nyansert bilde. Det lever jeg godt med.

Det viktigste for meg er at du som leser Broom skal få presentert flere sider av saken. Så kan du gjøre deg opp meninger og ta dine egne avgjørelser på bakgrunn av dette.

Samtidig skal jeg være den første til å innrømme at jeg ikke sitter inne med alle svarene. Selv etter å ha testet en stor andel av nybilutvalget de siste tre årene, har jeg ennå ikke landet på som skal bli min neste bil. Det er ikke bare fordeler ved alltid å vite hva som kommer rundt neste sving.

Det trenger ikke å være dyrt å skille seg ut



Bilene jeg husker best

Men enkelte biler har gjort ekstra sterkt inntrykk på meg gjennom året. Kia EV9 er en av dem. Den er svær, praktisk og kjører meget bra på alt av underlag. Kias sju år lange nybilgaranti er også forlokkende. Synd den er for dyr til å bli en storselger.

KIA EV9: Dette er en av bilnyhetene fra 2023 jeg har størst sans for.

Hyundai Ioniq 6 er også en bil jeg vil huske godt, blant annet for det ekstremt lave forbruket. Det var kaldt, men jeg kjørte likevel fra Oslo til Bergen uten å lade underveis. Vel framme var det fortsatt 18 prosent kapasitet igjen.

Volkswagen ID.7 er også en bil jeg har fått stor sans for. Den bør bli en hit blant norske familier, særlig når stasjonsvogna med firehjulsdrift blir tilgjengelig i 2024.

Og så vet vi at det kommer til å skje mye framover. Bilene kommer til å bli billigere, de kommer til å kjøre lenger og lade raskere. Det kjem til å komma, for å sitere en fersk nobelprisvinner i litteratur. Det er bare å feste setebeltene!

Inntil videre ønsker jeg alle sammen en riktig god jul – og håper vi får mye annet å snakke om i 2024!



En av få du kan kjøpe – som ikke er elektrisk



Sjekk forøvrig denne lille TV-tabben: