Bilbransjen blir stadig mer elektrisk. Da er det kanskje ikke så rart at elektrifiserte biler har fått sin egen messe.

eCarExpo heter den og startet opp i Sverige for åtte år siden.

Nå har turen kommet til Norge: I dag tidlig åpnet dørene på Nova Spektrum på Lillestrøm, tidligere Norges Varemesse.

– Dette er en utstilling som mange med interesse for elbil helt sikkert vil få med seg. I tillegg til mye annet er det flere Norges-premierer her, forteller Brooms Mats Brustad som dekker eCarExpo på åpningsdagen.

Bite fra seg i Norge

– Hva er du selv mest spent på?

– Personlig har jeg to favoritter: Lotus Emeya og BMW i5 Touring. Den første er en helt ny hyper-GT-bil fra Lotus. Den følger i hjulsporene til SUV-en Eletre, som har imponert mange av oss. Emeya har ikke mindre enn 905 hestekrefter og gjør 0-100 km/t på 2,78 sekunder. Ut fra det Lotus har fått til med Eletre, tror jeg det er all grunn til å vente en bil som vil by på massevis av kjøreglede.

– BMW i5 Touring er stasjonsvognutgaven av nylig lanserte i5. Dette er altså den elektriske utgaven av BMWs legendariske 5-serie. Vi har allerede fått testet sedanutgaven skikkelig. Nå viser BMW Touring-versjonen. Det er en bil som bør kunne bite skikkelig fra seg i Norge, mener Mats.

– De som har bestilt kan virkelig glede seg!

HEFTIG: Lotus etablerte seg i Norge i fjor. Nå viser de en ny og heftig bil på Lillestrøm.

Søstermerke av Volvo

I tillegg er det også Norges-premiere på Polestar 4, en familie-SUV som blir svært viktig for det svensk-kinesiske bilmerket framover. Renault viser sin Scenic, en smart familiebil med rekkevidde over 600 kilometer. Toyota har med seg to konseptbiler: Urban SUV Concept og Sport Crossover Concept.

POPULÆR: Nye Polestar 4 tiltrekker seg mange folk.

To biler er det også snakk om fra Mini: Cooper SE og splitter nye Countryman, som nå har blitt elbil. Kinesiske Zeekr er søstermerke av både Volvo og Polestar. De kommer med tre modeller: Den svært sportslige stasjonsvogna 001, crossoveren X (som for øvrig er søstermodell av Volvo EX30) og mobilitetskjøretøyet M-VIsion.

Zeekr kommer til Norge og gir kundene supergaranti

CROSSOVER: Zeekr X er søstermodellen til Volvo EX30 og Smart #1. Her er det også snart klart for lansering i Norge.

Vi har tatt en god runde på messeområdet allerede, få det med deg i videoen under: