Den elektriske sedanen Polestar 2 har rukket å bli en pen suksess i Norge. Mer enn 13.600 eksemplarer ruller nå rundt på norske veier, og snart kommer elbil nummer to fra den svensk-kinesiske bilprodusenten.

I dag slippes prisene på nyheten, samtidig som bilen blir klar for bestilling.

Vi snakker om Polestar 4, er en relativt stor SUV – rundt åtte centimeter lengre enn Tesla Model Y. Den SUV-en plasserer seg et sted mellom 2 og 3 i størrelse, og får en coupéaktig taklinje og design som skal gi svært lav luftmotstand. Det gir bilen et sporty utseende.

Fra Polestar har Broom nettopp fått vite at prisen i Norge starter på 585.600 kroner, inkludert alle avgifter og leveringsomkostninger. Flere priser lengre nede saken.

De første bilene er ventet til Norge i august.

Polestar kutter prisene med inntil 60.000 kroner

Mangler noe essensielt

Polestar 4 er den første elbilen på markedet som leveres uten bakvindu. I stedet er den utstyrt med et vidvinkelkamera plassert omtrent der bakvinduet normalt hadde startet. Bakspeilet inne i kupeen erstattes av en skjerm med samme utforming.

Løsningen gir ifølge Polestar mye bredere synsfelt enn gjennom et tradisjonelt bakvindu.

C-stolpen er samtidig flyttet langt bakover. Det skal gi bedre bakseteplass, samtidig som det skal øke sikkerheten, lover bilprodusenter.

Bilen blir dessuten utstyrt med et panoramaglasstak som strekker seg mye lenger bakover enn på andre biler, takket være at bakvinduet er borte. Det gir bedre plass i høyden for baksetepassasjerene.

Bagaserommet er på 536 liter, og i tilegg finner du et oppbevaringsrom foran på 15 liter. I tillegg kan bilen dra henger på inntil 200 kilo og ha inntil 75 kilo på taket.

65 mil rekkevidde – til den prisen..?

BILNYHET: Her er de første bildene av Polestar 4, både eksteriør og interiør

Sportslige ytelser

Polestar 4 bygges på den nye SEA-plattformen fra Geely, og blir 4,84 meter lang, 2,14 meter bred og 1,54 meter høy. Akselavstanden er tre meter, og Polestar lover en svært luftig og romslig kupé.

Bilen kommer i to forskjellige utgaver med drift på bakhjul og på alle fire hjul. Utgaven Long range Dual motor blir utstyrt med to elmotorer med en samlet effekt på 544 hestekrefter og 686 Nm. Denne skal kunne akselerere fra 0-100 km/t på 3,8 sekunder.

Batteripakke på 102 kWt skal gi inntil 580 kilometer rekkevidde.

For innstegsutgaven Long range Single motor skal rekkevidden ligge på rundt 610 kilometer. Denne vil være utstyrt med én motor på 272 hestekrefter, med drift på bakhjul.

Videre skal maks ladeeffekt være 200 kW, og Polestar 4 støtter også såkalt toveislading (V2L). Det gjør det mulig å overføre strøm fra batteripakken til alt fra kaffetraktere til panelovner, via en vanlig stikkontakt.

SUKSESS: Polestar 2 har vært en pen suksess i Norge, men globalt har ikke salget alltid gått like smurt. Nå håper bilmerket på ny fart med Polestar 4.

Bygges i Kina

Produksjonen av Polestar 4 foregår ved et av Geelys fabrikkanlegg i Kina. Bilene som skal til Europa skal produseres fra i sommer.

I andre halvdel av 2025 skal bilen også bygges i Sør-Korea, blant annet for å gjøre eksport til USA mer smidig, skriver Insideevs.



Vi i Broom skal stifte bekjentskap med Polestar 4 fredag 9. februar. Vi kommer tilbake med våre førsteinntrykk i en egen sak.

Polestar 4 Veiledende priser inkl. moms Long range Single motor (inkl. overlevering) 585.600 NOK Long range Dual motor (inkl. overlevering) 649.200 NOK Pilot Pack 20.000 NOK Plus Pack 65.000 NOK Pro Pack 25.000 NOK Performance Pack (kun dual-motor) 55.000 NOK

