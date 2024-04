Åpner dørene for første gang på fem år

Den regnes som en av de viktigste bilmessene i verden, til tross for at den ikke har blitt avholdt på fem år. Men i neste uke åpner Bejing Motor Show (tidligere Auto China) dørene igjen, og i år er også Broom er på plass for å dekke nyhetene.

Bilmessen finner sted fra 24. april til 4. mai, med temaet «New Era, New Cars». Her vises fram det nyeste innen bilteknologi, konsepter og intelligente produkter og løsninger – og her spiller de kinesiske produktene en mer sentral rolle enn noen gang tidligere.

For selv om europeiske produsenter som Mercedes, BMW og Volkswagen viser fram flere bilnyheter, er det ingen tvil om at det er de kinesiske bilmerkene som kommer til å dominere. Og en god del av disse nyhetene vil sannsynligvis også dukke opp i Norge på ett eller annet tidspunkt.

Her har vi samlet noen av bilnyhetene vi gleder oss til å stifte bekjentskap med under messen.

BMW Neue Klasse X

SUV: Neue Klasse X vises fram under Bejing-messen.

Neue Klasse er navnet på BMWs plattform for neste generasjon helelektriske biler. En rekke nye modeller er på trappene, de første får vi se i 2025. Blant dem blir etterfølgeren til iX3 – som det ventes blir vist fram på messen, sannsynligvis fortsatt på konseptstadiet. Dette blir den første modellen i det som omtales som Neue Klasse X.

Neue Klasse-modellene har en rekke fordeler fra tidligere modeller, blant annet bedre aerodynamikk og bedre plassutnyttelse. Dessuten lover BMW inntil 30 prosent lengre rekkevidde og 30 prosent raskere lading enn dagens modeller.

BYD lanserer Hilux-konkurrent

PICKUP: En sterkt kamuflert utgave av BYDs kommende SUV.

De kniver med Tesla om å være verdens største produsent av elektriske kjøretøy, og under årets Bejing-messe skal BYD vise fram sin første elektriske pickup. Den har fått navnet Henting, og det passer jo bra for en bil med lasteplan.

Bilen er også ventet å komme som ladbar hybrid, og vil dermed bli en konkurrent til eksisterende modeller på markedet, inkludert Toyota Hilux, VW Amarok og Isuzu D-Max.

Mercedes G580 med EQ-teknologi

ELEKTRISK G-KLASSE: Nå drar Mercedes straks duken av produksjonsmodellen. Illustrasjonen over er av prototypen som ble vist fram i München i 2021.

G-Klassen kommer nå som elbil, og produsenten har besluttet å endre navnet fra EQG til G580 med EQ-teknologi. Denne kommer i tillegg til flere utgaver med mildhybrid motorisering, som du kan lese mer om her.

Når det gjelder den helelektriske utgaven, vil den bli utstyrt med fire elmotorer, ett på hvert hjul. Batteripakken er ventet å være på rundt 100 kWt, nok til en rekkevidde på rundt 350 kilometer. Det er med andre ord ikke lavt forbruk som er i hovedfokus for denne muskelbunten.

Prototypen så vi i München allerede i 2021, og det er ventet at den vil beholde det karakteristiske, firkantede designen fra eksisterende modeller. Det tipper vi kjøperne er fornøyde med.

Smart #5

STOREBROR: Smart #5 blir storebror til #1 på bildet, men det er ventet at den vil ha mye av samme formspråk – men strukket i lengden.

Den tysk-kinesiske bilprodusenten er allerede på markedet i Norge med modellene #1 og #3, men vi tipper neste modell kanskje vil slå aller best an. #5 er nemlig den største modellen så langt fra Smart, omtrent på størrelse med VW Tiguan. Det er altså en crossover/SUV som plasserer seg midt i et segment som tiltrekker mange norske kjøpere.

Bilen får sannsynligvis samme 66 kWt-batteripakke som sine søsken, og kommer trolig også i Brabus-utgave med 4x4 og kraftige ytelser. Detaljene avsløres først 24. april – både for Smart #5 og de andre nyhetene som vi har omtalt her.

