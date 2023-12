– Vi kjøpte bygningen for to år siden. Etter det har vi brukt mye tid på å tegne og planlegge akkurat hvordan vi vil ha det. Nylig hadde vi et møte med Ford i USA. Da de så hva vi har gjør, sa de at dette er mer USA enn USA. Denne butikken finnes det ikke maken til i Norge eller Europa, sier administrerende direktør i RøhneSelmer, Kjetil Hagestande.

Han snakker om Røhne Selmers største investering så langt: Den nye Ford-forhandleren som nylig åpnet dørene i Lier.

Klassiske biler

Her blir det ikke bare salg av nybiler, men også bruktbil, varebil – og det er en egen avdeling for både salg og service av Fords mange klassiske entusiastbiler.

Sistnevnte avdeling har forøvrig noen av Norges råeste bruktbiler for salg, akkurat nå.

Totalt er det nye anlegget på nesten 13.000 kvadratmeter. Det toppmoderne anlegget inkluderer solcelleanlegg, som skal kunne forsyne både verksted og hurtigladere med strøm.

Norsk forhandler er først i Europa

Skal vokse

Innen utgangen av året vil det være 70 ansatte i Lier. Planen er at det tallet skal økes til 100, i løpet av 2024.

– Vi har et totalanlegg her. Det vil si kjøp og salg, service og vedlikehold på både nye og ikke mint klassiske biler, rullende landevei, karosseri og oppretting, to lakkhaller, personbil og varebil. Vi har også et dekkhotell som tar 3.500 sett med hjul og eget verksted for kantkjørte felger, forteller Hagestande.

VIKTIG: Nye, elektriske Ford Explorer (t.v.) blir en svært viktig modell for Ford i Norge i 2024. I tillegg er det stor interesse for den elektriske pickupen F-150 Lightning (t.h.).

50 biler om dagen

RøhneSelmer har Ford-agenturet for Drammen, og den nye forhandleren forventer å sende ut mellom 800-1.000 nybiler fra anlegget i året. I tillegg er planen å omsette omtrent like mange bruktbiler.

Beliggenheten gjør det praktisk å ta imot bilene fra havna i Drammen.

– Vi er avhengig av god logistikk. Hver kveld har vi kapasitet til at det blir levert 50 nye biler hit – det skal kunne rulle 50 ferdige biler ut på andre siden. Da snakker vi både personbiler og varebiler, forteller Hagestande videre.

NYTT OG GAMMELT: Fra nybilavdelingen ser man rett bort på Heritage-delen av RøhneSelmer sin nye forhandler. Her står en rekke klassiske Ford-modeller for salg.

Bilfabrikken

Underveis blir bilene forberedt for kunde. Det kan være varebiler som skal bygges om med skap og skillevegg, hengerfeste og foliering – eller personbiler som får ettermontert utstyr og blir klargjort for salg.

– Vi har kjøpt oss inn i Lafinto, som driver med varebiler, slik at vi har hele tilbudet innenfor våre egne vegger.

Ford har en rekke vare- og arbeidsbiler i sortimentet sitt.

– Den klart største andelen av varebilene er Ford, men vi kan også bygge om og klargjøre andre merker, presiserer Hagestande.

VAREBIL: RøhneSelmer har kjøpt seg inn i Lafinto – for å kunne håndtere hele prosessen rundt varebiler selv. I anlegget vil det jobbes med både Ford og andre merker – som Opel.

