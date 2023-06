Kraftige prisøkninger og stadig høyere rente merkes hos veldig mange norske husholdninger. Nå må mange stramme inn på forbruket. Det vil vi gjøre på flere måter.

I en undersøkelse gjort for SpareBank 1 Østlandet, sier sju av ti forbrukere at de vil forsøke å spare penger på ett eller flere områder fremover.

Flest vil spare inn på restaurantbesøk, ferier og utstyr, men også bilholdet rammes. 24 prosent svarer at de vil stramme inn på dette området

Flere vil ha bruktbil

Det er en tydelig nedgang i andelen som sier de planlegger å kjøpe bil fremover, både brukt og ny. Hardest går det ut over el- og hybridbiler.

– Hovedårsaken er høyere levekostnader. Folk merker på lommeboka at alt er blitt dyrere, og da er det flere som utsetter kjøp av bil. Samtidig har innføringen av flere avgifter på nye elbiler fra nyttår gjort folk mer tilbakeholdne med å kjøpe ny elbil, sier Heidi Jakobsen, leder for privatmarked hos SpareBank 1 Finans Østlandet.

Samtidig ser hun at bruktmarkedet vinner terreng.

– Flere enn tidligere leter i bruktmarkedet, heller enn hos nybilforhandlerne. Det blir spennende å se hvordan nybilforhandlerne svarer på dette fremover. Vi ser allerede at flere har kjørt store kampanjer med sterkt reduserte priser, sier Jakobsen.

Priskutt i juni: Nesten oppsiktsvekkende billig

PENGER Å SPARE: Nå er det rabatter og kampanjepriser rundt om hos mange norske bilforhandlere, det gjelder både nye og brukte biler.

Ikke spare på sikkerhet

Ni prosent sier de har planer om å kjøpe seg en el- eller hybridbil de neste 12 månedene. Fire prosent sier de planlegger å kjøpe seg en diesel- eller bensinbil. Dette er en halvering av kjøpsplanene sammenlignet med to år tilbake.

– Under pandemien var rentene usedvanlig lave og flere hadde en romsligere økonomi. Sparingen til husholdningene økte og mange kjøpte seg ny bil eller båt. Nå er situasjonen en annen og folk prioriterer annerledes. Det er naturlig at vi sparer penger der vi kan, og en bil kan være dyr i drift. Samtidig er det viktig å ikke spare på det som har med sikkerhet å gjøre. Pass på at du har ordentlige dekk og ikke utsett nødvendig vedlikehold eller servicer. Forsikringer er lovpålagt for alle biler i Norge, men vær forsiktig med å redusere forsikringene - det kan bli dyrt dersom du skulle komme ut for noe, sier Jakobsen.

Du kan kjøpe til halv pris – men det er ikke så smart

Slik planlegger vi å spare:

Kommer husstanden til å bruke mindre penger på noen av disse kategoriene? Andel som sier de vil spare inn, i prosent, 1040 respondenter. . Tabell fra SpareBank 1 Østlandet.

Video: Denne startet en skikkelig priskrig på bil i Norge