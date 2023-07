Ferske tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), viser en liten økning i antall nybil-registeringer for juni.

Totalt ble det registrert 15.566 nye personbiler i juni. Det er 665 flere enn tilsvarende måned og fjor og en økning på 4,5 prosent.

Sammenlignet med mai i år, er antall nybil-registreringer opp med drøyt 16 prosent.

Ingen Kina-biler på topp

Nok en gang er det Tesla og Model Y som er på topp med antall registeringer.

I juni ble det registrert 3.127 Model Y. Så langt i år er tallet drøyt 15.000, det gjør bilen til Norges soleklare mest solgte – med en markedsandel på 23,2 prosent.

Volkswagen ID.4 kommer på andreplass med 1.176 registrerte biler i juni, mens Skoda Enyaq følger på tredje – med 759 registreringer i juni.

De oppdaterte tallene fra OFV bekrefter også at de kinesiske bilmerkene virkelig har bremset opp. Her er ingen representert på topp-10 listen for juni.

POPULÆR: Tesla Model Y er Norges soleklart mest solgte bil i år.

8/10 er elektriske

Blant de nye personbilene hadde nullutslippsbilene 82,2 prosent markedsandel i juni, for første halvår er markedsandelene for nullutslippbilene 83,1 prosent.

HOLDER STAND: Volkswagen ID.4 er fortsatt en populær bil – men likevel et solid stykke unna tallene til Tesla.

– Fortsatt er det et stykke igjen til hundre prosent, som er det politiske målet i 2025, men en stabil andel på mer enn 8 av 10 nye personbiler er elbiler hver eneste måned viser at vi er på god vei. Det er likevel for tidlig å si om vi når 2025-målet i 2025, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

– Registreringstallene for første halvår speiler i særlig grad biler som var bestilt for lenge siden, og som så er blitt utlevert. Men de to siste månedene har lageret av nye biler bygget seg opp, og nå ser vi at mange bilforhandlere kan friste med leveringsklare biler og gode tilbud. Det har nok bidratt til en økning i registeringene i juni, legger Thorsen til.

De 10 mest solgte bilmodellene i juni Modell Antall Andel 1 Tesla Model Y 3 127 2 Volkswagen ID.4 1 176 3 Skoda Enyaq 759 4 Toyota RAV4 581 5 Volvo XC40 463 6 Ford Mustang Mach-E 406 7 Audi Q4 e-tron 383 8 Toyota Yaris 362 9 Audi Q8 e-tron 337 10 Kia EV6 325

