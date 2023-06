Den mest solgte bilen i Norge er bruktbilen. Hvert år skjer det rundt en halv million eierskifter av brukte biler, så dette er en stor bransje i seg selv. Det store omfanget fører også til at det finnes veldig mange aktører som handler med brukte biler – og det finnes utrolig mange nisje-spesialister. En av de sistnevnte, er Trond Bylund i Bylund Bil i Verdal.

For Trond er det muskelbiler fra USA som er spesialiteten – biler med opp til 700 – 800 hestekrefter, og helst retromodeller av klassikere som Ford Mustang, Chevrolet Camaro og Corvette, og Dodge Challenger. Av slike biler selger han et 60-tall i året, og langt fra alle finner ny eier i Norge.

Finansiering

– Nei, butikken har etter hvert blitt kjent langt utenfor landets grenser, sier Trond Bylund til Broom – ikke lenge etter at han leverte en bil til kjøper i Tsjekkia.

Alt i alt hører likevel de fleste Bylund Bil-kundene hjemme i Nord-Norge. Et fellestrekk er at det handler om godt voksne menn.

– Et annet fellestrekk for de fleste av dem er at de ikke trenger hjelp med finansiering, noe som selvsagt gjør hverdagen min enklere, sier han videre.

MARKED: – Godt voksne menn er den største kundegruppen, forteller Trond Bylund. Foto: Frank Williksen

Handelsmann

– Så er det selvsagt veldig viktig for meg som forhandler å få så stor tillit fra kundene mine. For ikke lenge siden var det en kar som jaktet på en helt spesiell bil, samme type som en kamerat hadde kjøpt – men helst med enda litt større motor. Han overførte en million, med beskjed om å finne bilen, så kunne vi ta avregningen etterpå. Slikt varmer, fastslår han.

Trond Bylund (61) er opprinnelig inderøyning, men har flyttet litt rundt, og blant annet også bodd i Kristiansand en lengre periode. Inn i bilbransjen kom han på deleavdelingen i Nord Auto (Chevrolet, Opel, Suzuki) i Steinkjer i 1985. I 1999 flyttet han over til salgsavdelingen, og det er vel omtrent fra det tidspunktet Trond Bylund definerer seg selv som handelsmann.

«Second best salesman»

Et viktig vendepunkt kom i 2000. Da ble det arrangert en omfattende salgskonkurranse for Chevrolet i Europa. I Steinkjer var det solgt minimalt med Chevrolet tidligere, og konkurransen gikk på å måle 2000-salgeet av merket mot tidligere år.

Godt hjulpet av en slump korte overliggere av Chevrolet Tahoe diesel i Antwerpen, endte det med at unge Bylund ble nummer to i konkurransen: «Second best salesman for Chevrolet in Europe».

MILJØ: I salgshallen til Bylund Bil er det litt av hvert å se på, også amerikanske bilskilter. Foto: Frank Williksen

Billig er billig

– Det skal ikke legges alt for mye i dette, for det var jo mer og mindre bare i de nordiske landene Chevrolet ble solgt i Europa på den tiden. Men for all del, premieringen var super – hotell i Versailles for meg og kona, og tur til Le Mans med eget tog. I Le Mans fikk vi attpåtil adgang til depotet og fikk hilse på flere av førerne. Jo, det var stas, minnes han.

Egen virksomhet med kjøp og salg startet han i 2012, den første tiden med salg av billigbiler fra en kontorbrakke på Strømmen på Inderøy.

Mustang i New Jersey

– Men billig er billig, og mye feil førte til mye klager. Derfor flyttet jeg fokuset til litt nyere brukte biler, spesielt mye Volvo og Skoda, som jeg blant annet hentet fra Sverige.

– Nå ligger satsingen på helt andre typer biler?

– Ja, det startet – som så mye annet – litt tilfeldig. Det var en kjenning innom for å montere varmepumpe i lokalet. Mens han drev med dette, surfet jeg på nettet. Hos Pumpkin Cars i New Jersey kom jeg over en Ford Mustang 2005-modell som bare var kjørt 12.000 kilometer med prislapp 12.750 dollar. Siden jeg visste at varmepumpe-installatøren var Mustang-fan, ropte jeg ham inn til skjermen.

STÅR I STIL: Trond Bylund har skaffet seg kontormøbler som står i stil til virksomheten han driver. Foto: Frank Williksen

Glad i bil

– Og jo, han bekreftet at det var en svært bra pris på bilen. Jeg kjøpte den, la den ut på Finn.no, og den var solgt samme dag!

– Her har vi noe, tenke jeg – og dermed begynte ballen å rulle. Vi kuttet ut vanlige biler, og gikk helt over til entusiastbiler med opphav i USA, forteller Trond Bylund.

Markedet er hele landet – og litt til.

– Ja, vi selger over hele Norge, men det har blitt en overvekt i antall til Nord-Norge, ingen tvil om det. Det har blitt svært mange hyggelige bekjentskaper av dette, for her treffer vi virkelig folk som er glad i bil og som forstår litt av det.

Henter fra USA

– Det siste året har det blitt en del salg til utlandet også, forteller han.

– Er det noe å hente for utlendinger på det norske markedet?

– Jo, det er det. Fine eksemplarer av amcar-veteraner er relativt billige her i landet sammenlignet med andre land. En elendig norsk krone gjør det selvsagt ikke mindre interessant. Nå er det faktisk blitt slik at en del nyoppussete amerikanere eksporteres tilbake til USA, noe jeg faktisk tror det kan bli enda mer av fremover, sier Bylund, som har konsentrert seg om å satse på verstingene, biler med motor på opptil 800 hestekrefter.

Bilene han selger henter han stort sett fra USA.

CADILLAC: Selvsagt finnes det en Cadillac i lokalet også, en CTS V-Type.

To tanker - minst

– Ja, jeg plukker ut fine eksemplarer med lav kjørelengde. Dette er biler vi vanligvis ikke behøver å gjøre veldig mye med før de kan selges.

– Hvilke priser går de for?

– Prisene ligger vanligvis i området 300.000 – 700.000 kroner. Dette inkluderer også en garanti for 6 måneder dersom bilen ikke er veldig gammel, sier han.

Uvisst

Om fremtiden har Trond Bylund to tanker – minst.

– Ja, det er flere ting som bidrar til noe uvisshet om hvordan denne virksomheten vil være fremover. Pandemien og redusert tilgang på nye biler også i USA førte til større innenlands salg av slike biler som jeg er interessert i. En slik utvikling fører rimeligvis også til at prisene øker for disse bilene, og når den veldig svake norske krona kommer på toppen av dette blir rammebetingelsene unektelig noe mer usikre. Så hvem vet...

At noen mener Trond selger biler ingen faktisk trenger, er ikke noe som bekymrer ham nevneverdig.

FORNØYD: Trond Bylund er fornøyd med skiftet fra å selge billigbiler til å selge amerikanere av den mest motorsterke typen. Foto: Frank Williksen

1962 Cadillac

– Det er bare en glede å hjelpe slike ekte entusiaster som kundene våre er. Og så er det jo slik at vi som driver med dette, også bidrar til fellesskapet med masse toll og moms, sier han.

– Helt til slutt: Hva er din egen favorittbil?

– Det er ingen spesiell akkurat nå, men jeg har selv en Cadillac Coupe de Ville 1962, som jeg har hatt siden 1998, slutter Trond Bylund, som også har brukt lit tid på å skape et riktig miljø rundt US-bilene, med en liten diner, jukeboks, cola-automat – og mengder av autentiske registreringsskilter.

