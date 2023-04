Med lanseringen av Laguna i 1994 gjorde Renault et iherdig forsøk på å styrke sin posisjon i markedet for store familiebiler. Modellen etterfulgte Renault 21, som - såvidt jeg husker – ikke var i salg i Norge. Det var derimot Laguna fra første generasjon av, som kombikupé og stasjonsvogn. Og selvsagt var det stasjonsvognen som appellerte sterkest hos oss.

«Et moderne og fremtidsrettet design» var noe av det som ble fremhevet spesielt om første generasjon Laguna, og visst var bilen særpreget nok. Viktige salgsargumenter ellers var godt utvalg av motorer – også diesel – og man kunne velge blant utstyrsversjonene Expression, Dynamique og Privilege, der selv den rimeligste var ganske godt utstyrt.

Her sto ikke bilen heeeelt i forhold til reklamen

Fra hyllest til slakt

Laguna kom i ny generasjon i 2001 og igjen i 2007, og ble i 2016 avløst av nykommeren Talisman.

Vi har selv hatt tre Laguna – en av hver generasjon – og samtlige leverte prikkfritt. Nå sier ikke det all verden for biler som ble kjøpt nye, og ingen av dem rakk mer enn ca. 75.000 km kjørelengde før utskifting. Da bør det selvsagt også være problemfritt, noe enkelte andre Laguna-eiere absolutt ikke kunne istemme, slik noen innlegg i «Eierne mener» her på Broom viser.

Som vi etter hvert skal se, spriker meningene om Laguna kraftig – fra den reneste hyllest til totalslakt!

ENDRET: Forandringene var både mange og store på neste generasjon. Foto: Renault

Høy kjørelengde

Renault Laguna første generasjon fikk en facelift i 1996, før Laguna II kom i 2000/2001. Den fikk en oppdatering i 2005, før den ble avløst av Laguna III i 2007. Etter en midtlivsoppdatering i 2010, ble bilen produsert frem til 2015 – da altså den langt mer moderne og teknisk avanserte Talisman sto klar til å ta over.

Tidlige modeller – Laguna I og II – er det svært få biler av på bruktmarkedet, med priser fra under 7.000 til ca. 15.000 kroner. Trolig er dette biler som passer best for hobbymekanikere som kan fikse mye selv – eller som delebiler.

De fleste bilene av denne modellen som ligger til salgs, er Laguna III – altså siste generasjon fra 2007 til 2015. Her varierer prisene fra ca. 20.000 til 45.000 kroner, men kjørelengden er relativt høy på de fleste av dem.

FAVORITT: Mest populær var Laguna som stasjonsvogn. Foto: Renault

Hva mener eierne?

Så er spørsmålet om tidlige årganger av denne bilen kan sies å være et smart kjøp brukt?

For å finne ut litt mer om det, har vi gått til seksjonen her på Broom som heter «Eierne mener.»

Her har mer enn 11.000 norske bileiere lagt igjen en vurdering av sin bil. Noen med korte kommentarer i tillegg – andre igjen utdyper mye mer om hvordan det har vært å eie denne bilen.

Hva mener så de som har eid eller eier en Renault Laguna om bilen sin? Mange er faktisk veldig godt fornøyde, selv om modellen begynte å slite med dårlig rykte allerede kort tid etter at den var lansert. At den oppnår en gjennomsnittskarakter på 7,6 av 10 oppnåelige poeng bekrefter også at Laguna absolutt ikke har vært bare håpløs – hør bare her.

FAMILIEBIL: Siste generasjon Laguna var en stor og rommelig familiebil. Foto: Renault

Veldig undervurdert!

«Den mest undervurderte bilen i markedet, og jeg har kjørt det meste! Og skrudd det meste!»

«Er veldig fornøyd. Rolig bil med masse komfort. Etter mye kjøring i Europa (høy hastighet) er jeg imponert.»

«Denne bilen er veldig undervurdert! Moderne bil med gode kjøreegenskaper, gode seter og tidløst design.»

«Driftssikker og pent utseende bil. Tidløst utseende. Super kvalitet. Vært feilfri siden ny.»

«En meget driftssikker bil som dessverre har et dårlig rykte på grunn av tidligere modell (Laguna 2 2001-2005). Laguna 3 kan lett anbefales som en god og billig familiebil.»

«Mange klager på Renault, men jeg har hatt tre biler av dette merket, og alle har vært uten problemer.»

Drittbil!

De som er misfornøyde med Laguna, er ofte VELDIG misfornøyde:

«Laguna generasjon 1 og 2 var noen skikkelige møkkabiler.»

«Vi har hatt altfor mye tull med vår bil. Flere årlige verkstedbesøk og store regninger. Mulig dette er en mandagsbil, men kjipt likevel.»

«En katastrofebil som effektivt gravla importøren og satte stopper for Renault i Norge, nok en gang. Og fabrikkens ambisjoner om å entre storbilmarkedet. Bilens formfaktor, bagasjeplass, motor, karosseri og kjøreegenskaper er glimrende, hadde det bare virket lengre enn til neste sving.»

«Drittbil!»

Beste valget i klassen!

Noen har riktig mye på hjertet om bilen, som signaturen Streken.

«Dette er en kraftig undervurdert bil, og det er trist for bilen. Til gjengjeld positivt for deg som trenger en stor stasjonsvogn til en rimelig penge. Renault Laguna generasjon 3 er driftssikker, romslig og behagelig. Godt mulig det beste valget i klassen!

Bilen ligger svært godt på veien, det være seg motorvei eller svingete småveier. Den lille motoren leverer det som trengs av ytelser. Sett opp mot hva folk flest forventer av en stor fransk stasjonsvogn, så er dette meget bra!»

Enkel og spartansk - men for en suksess!

ROMMELIG: Slik så den siste stasjonsvognen av Laguna ut før Talisman tok over. Foto: Renault

Særdeles driftssikker

«Etter 125.000 km er det ingen feil eller problemer, alt fungerer som det skal. Kun typiske slitedeler er byttet. Alt elektrisk fungerer som det skal. Null rust. Litt trekk på grunn av noe skranglelyder fra interiør.

God plass, stort bagasjerom. Bakseteryggen legges ned med knapper og spaker - veldig enkelt. Bagasjeromstrekket har egen lagringsplass under gulvet når det ikke brukes - smart. Kroker til handleposer, nok 12 V-uttak, solgardiner i sidedører bak - dette er en både gjennomtenkt og praktisk bil.

Kun utgifter til drivstoff, service og dekk. Ingen uforutsette utgifter i mitt eierskap. Dette er en særdeles driftssikker og billig bil å eie. Bruker under 0,5 l/mil på langkjøring med fem voksne om bord. På blandet kjøring bruker jeg 0,55 l/mil. Diger tank og lavt forbruk gir drøyt 130 mil rekkevidde på én tank.»

