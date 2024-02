Aldri vært bedre – men nå vil «ingen» kjøpe den

1. januar 2024 skjedde det noe som vil gå hardt utover salget av den populære SUVen til BMW – X5. Ikke bare ble det en kraftig avgiftsøkning – på 80.000 kroner – den fikk også en generell prisøkning. Dermed ble den plutselig opptil 130.000 kroner dyrere for norske kjøpere, over natten.

Med en startpris på 1,2 millioner kroner, er det ikke en bil for hvem som helst.

Til sammenligning kostet X5 45e, altså dagens generasjon X5 før faceliften som kom i fjor, rundt 200.000 kroner mindre da den ble lansert i 2019.

Nesten dobbel pris

BMW lanserte sin første ladbare hybridutgave av X5 tilbake i 2016. 40e, som den heter, kostet «bare» 766.000 kroner. Rett og slett et kupp – noe som også ga rekordsalg på rundt 1.000 biler det året.

Kritikken den gangen var at rekkevidden var alt for dårlig, og at bilen hadde en firesylindret bensinmotor. BMW-kunder i dette segmentet vil helst ha en rekkesekser.

Begge deler ble løst med dagens X5-generasjon. I tillegg har den fått mer plass, utstyr og luksusfølelse. Den har kort sagt aldri vært bedre.

