Det er ikke så veldig ofte Aston Martin kommer med nye modeller. Derfor er det en aldri så liten begivenhet når de akkurat har hatt premiere på nye DB12 hjemme i England.

Den tar over for dagens DB11 som debuterte tilbake i 2016 og som har vært en stor suksess for entusiast-merket. De to har også ganske mye til felles. Aston Martin kaller selv DB12 en helt ny bil, men under skallet deler den ganske mye med forgjengeren.

V8 fra Mercedes

Mye av konstruksjonen er gjort i aluminum. Det er positivt for å spare vekt, noe som naturligvis er viktig på en bil som dette. Fjæring og demping skal være betydelig videreutviklet fra DB, blant annet også med adaptive støtdempere.

Aston Martin forteller at de også har jobbet med styrefølelsen, for å gi enda bedre kontakt med underlaget.

Der veldig mange andre bilprodusenter nå har fokus på elektrifisering, tenker Aston Martin mer tradisjonelt, i alle fall i starten. Eneste tilgjengelige motor nå er en 4-liters V8 som de kjøper inn fra Mercedes-AMG. Den yter 680 hestekrefter og gjør at bilen ikke bruker mer enn 3,6 sekunder fra 0-100 km/t. Toppfarten er forresten på 325 km/t.

VIKTIG: SUV-en DBX har gitt Aston Martin en solid salgsvekt. Men sportsbilene er naturligvis fortsatt viktige for merket.

Svær grill

4x4 er heller ikke noe tema. Her er det god, gammeldags bakhjulsdrift som gjelder Kreftene går gjennom en åtte-trinns girkasse fra ZF.

Innvendig er det helt nytt infotainmentsystem som Aston Martin har utviklet selv. Tidligere har de hentet også dette fra Mercedes.

Designmessig er du ikke i tvil om at dette er en ny bil. Aston Martin har særlig dratt på i fronten, med en seriøst svær grill. Ellers er det myke og sporty linjer som gjelder. Aston Martin har sterke tradisjoner å videreføre, her skal du ikke være i tvil om hvilket merke bilen kommer fra.

NYTT: Her er du ikke i tvil om at du sitter i en eksklusiv bil. DB12 kommer med helt nytt infortainmentsystem som Aston Martin har utviklet selv.

Volvo-eieren kjøpte seg opp

Brooklands Motors som fra før var importør av Bentley tok over Aston Martin-importen tidligere år og har startet selskapet Aston Martin Oslo. Daglig leder for Brookland Motors, Christian Gottschalk, bekrefter til Broom at de forventer å få ett eksemplar av DB12 til Norge innen årsskiftet.

PS: Aston Martin fikk nå i mai inn en betydelig kapitalinnsprøytning. Den kinesiske bilgiganten Geely (som eier blant andre Volvo og Polestar) gikk inn med rundt 2,5 milliarder kroner og doblet med det eierandelen sin i Aston Martin, opp til 17 prosent.

Geely blir sett på som en strategisk viktig eier og vil sannsynligvis kunne tilføre merket mye i årene som kommer.

NYE PENGER: Merkevaren er knallsterk, men Aston Martin har også hatt mange tøffe år økonomisk. Nå har de akkurat fått en viktig investering som lover godt for framtiden.

