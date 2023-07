Et lasteskip som frakter rundt 3.000 biler står i full fyr utenfor kysten av Nederland. Ett besetningsmedlem skal ha omkommet, mens flere andre er skadet, melder Reuters og AP.

OPPDATERT: Det skal ifølge nye rapporter være rundt 3.800 biler om bord.

HER ER SKIPET: 27 kilometer nord for øya Ameland driver nå det brennende frakteskipet.

Det Panama-registrerte fartøyet Fremantle Highway var på vei fra Bremerhaven i Tyskland til Port Said i Egypt med et stort parti nye biler, da brannen ble oppdaget. Dette skjedde 272 kilometer nord for den nederlandske øya Ameland.

Mannskapet på 23 skal først ha prøvd å slukke brannen på egenhånd, men måtte til slutt gi opp. Brannen skal ha spredt seg svært raskt, og førte til at deler av besetningen hoppet i sjøen.

De skal deretter ha blitt reddet av båter og helikoptre fra den nederlandske kystvakten, men ett liv gikk altså tapt.

Det er usikkert om det skjedde under slukningsarbeidet eller under redningsaksjonen.

Det skal være over 20 meter fra dekk til havoverflaten, og flere som hoppet skal ha brukket beina da de landet i sjøen.

Knyttes til elbil

Ifølge en talsperson for kystvakten skal brannen ha startet «i nærheten av en elbil».

Totalt 25 elbiler skal befinne seg om bord, og dette skal gjøre slukningsarbeidet svært krevende.

Utfordringene knyttes ofte til kjemien og strukturen i elbilenes batteripakke. Når det først tar fyr her, er brannen nesten umulig å slukke uten å senke hele bilen ned i vann.

Et redningsskip skal ha forsøkt å slukke brannen med vannkanoner, men ifølge Lea Versteeg fra den nederlandske kystvakten, kan bruk av for mye vann føre til at skipet synker.

Videre slukningsarbeid avhenger av vær og skade på fartøyet, og kystvakten får nå bistand blant annet fra leasingselskapet Shoei Kisen, som disponerer skipet.

Kystvakten frykter at det vil ta mange dager å slukke brannen.



Ikke første gang

Det er slett ikke første gang at store frakteskip med biler begynner å brenne.

I februar 2022 tok et tilsvarende skip fyr utenfor kysten av Azorene. Om bord befant det seg over 4.000 luksusbiler fra Volkswagen-konsernet, som var på vei over Atlanteren.

Brannen viste seg umulig å slukke, og det endte med at skipet til slutt sank. Dette kan du lese mer om her:

Frykt for brann i elbil og ladbare hybrider er også årsaken til at Kystruten har forbud mot disse kjøretøyene på deres skip.

