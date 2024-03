Akkurat avduket – to nordmenn har kjøpt usett

– Jeg kan bekrefte at to nordmenn har bestilt bilen usett. Etter avdukingen nå, kommer de nok ikke til å angre, for dette er bilkunst på høyt nivå!

Det forteller en overentusiastisk Olav Medhus, hos den eksklusive bilbutikken By Medhus på Billingstad utenfor Oslo.

De har akkurat hatt norgespremiere på helt nye McLaren 750S. Og for å gå rett på sak: Dette er noe av det heftigste som har forlatt McLaren-fabrikken så langt.

Faktisk er det tidenes letteste OG kraftigste serieproduserte superbil fra McLaren. Bilen veier bare 1.389 kilo.

Se eksklusiv video fra avdukingen og hør lyden øverst i saken.

NORGESPREMIERE: Broom ble invitert til eksklusiv førvisning av bilen før den offisielle premieren. Allerede i april kommer det enda et eksemplar til landet.

Skal selge flere

Sammenlignet med forgjengeren, 720S, er bilen blant annet slanket med 30 kilo. I tillegg har effekten økt.

Nå leverer V8-motoren 750 hestekrefter og 800 Nm.

FLAMMEKASTER: Erter du bilen skikkelig, kan det resultere i pyroshow fra disse pottene.

– Jeg har stor tro på McLaren i Norge fremover. I fjor, som var vårt første salgsår, registrerte vi fire nye biler. Målet i år er seks-sju. To av disse er altså nye 750S Spider. Den første kundeleveringen skjer allerede i april, forteller Medhus.

– Hva mener du skiller McLaren fra andre superbiler, som Ferrari og Lamborghini?

– For det første er kjøreegenskapene hos McLaren noe helt spesielt. Så har jeg veldig sansen for at McLaren holder på det analoge. Rattet har fremdeles ikke en eneste knapp. Og de holder seg til én skjerm, i motsetning til Lamborghini og Ferrari, som stadig digitaliserer mer og innfører flere skjermer, svarer Medhus.

Startprisen på McLaren 750S er 4,6 millioner kroner i Norge.

Vi viser deg mer av splitter nye McLaren 750S i klippet under. Her får du også høre lyden av 750 illsinte hestekrefter: