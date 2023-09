Advarer: – Styring og kontroll forsvinner

«Fremstår som ulykken skyldes vannplaning. Fører er lettere skadd. Det er fortsatt mye kø på stedet. Vi jobber med å få berget bilen snarest mulig».

Slik lød meldingen fra politiet på X/Twitter fredag formiddag, etter at en bil nettopp hadde kjørt av veien ved Skedsmokorset på Romerike.

De siste dagene har det kommet mye nedbør i området, og politiet advarer mot at dette skaper vanskelige kjøreforhold mange steder, på grunn av vann som har samlet seg i veibanen.

Hvis man har litt høy hastighet og dammene kommer brått på, kan man fort miste fullstendig kontroll over kjøretøyet.

Utrykningspolitiet: – Skjønner ikke at det er lov



Høsten er høysesong for vannplaning

Meteorologisk institutt varsler mer nedbør mange steder i landet de neste dagene, og dette har fått NAF til å rope varsku.

ADVARER: Nils Sødal og NAF ber bilførere være ekstra forsiktige på våte høstveier.

– Faren for vannplaning øker i det våte høstværet. Da gjelder det å følge godt med for å komme vel frem, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.



Noe av det som gjør høstveiene særlig utsatt, er at løv og blader kan tette sluk og rør som normalt svelger unna vannmassene enkelt og greit. Dermed risikerer man at vann samler seg til store dammer i veibanen.

Mange ganger kan det være svært vanskelig å vite hvor dype dammene er. Vannplaning kan faktisk skje selv om det bare er snakk om noen få centimeters dybde, særlig dersom farten er høy og dekkene er dårlige.

Menn tror de er mye bedre enn damene



Ber deg stoppe og sjekke



– Styring og kontroll forsvinner når bilens dekk ikke får kontakt med asfalten og surfer på vannet, sier Sødal. Han oppfordrer til å senke farten mer enn du tror er nødvendig når du oppdager store vanndammer i veibanen. Da får dekkene mulighet til å drenere bort vannet, og du unngår vannplaning.

Sødal advarer samtidig om å kjøre gjennom dammer uansett hastighet, hvis du er usikker på dybden.

– Tar du sjansen og kjører ut i en vanndam som er dypere enn du trodde, kan det gi kostbare skader på bilen din. Er du i tvil kan det faktisk være lurt å stanse opp og sjekke vanndybden. Men pass opp for annen trafikk, sier NAF-rådgiveren.



Trodde dekkene var nye - det var langt fra sannheten



STORE FORSKJELLER: Til venstre et typisk vinterdekk, til høyre et typisk sommerdekk.

Advarer mot å bytte til vinterhjul for tidlig



Når det gjelder dekk, er det et krav om at sommerdekk skal ha minimum 1,6 millimeter mønsterdybde. Dette må imidlertid ses på som et absolutt minimum. Det anbefales derimot å bytte dekkene lenge før de når denne mønsterdybden. Godt mønster er nemlig helt avgjørende for både veigrep og drenering av vann.

Sommerdekk er dessuten mye bedre egnet til våte høstveier enn vinterdekk.

Hovedårsaken er at mønster og gummiblanding i et vinterdekk er ganske forskjellige fra et sommerdekk. Gummiblandingen i vinterdekket er for det første mykere, og sammen med tversgående mønster og lameller, sørger den for et godt veigrep på glatt og kaldt underlag.

Et sommerdekk har hardere gummiblanding og langsgående riller. Rillene sørger blant annet for å transportere bort vann effektivt, slik at man unngår vannplaning.

– Vinterdekk er lagd for minusgrader. Så lenge det er plussgrader er det mye tryggere å kjøre med sommerdekk. Så ikke vær for rask med å skifte over til vinterdekk. Det kan vente til vinteren gjør sitt inntog eller om du skal kjøre et sted det er meldt snø, sier Sødal.



Mange slurver: – Kan være direkte farlig

Fikk du med deg denne?