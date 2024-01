Advarer: Nye biler kan gi falsk trygghet

Nye biler har mye utstyr som skal hjelpe føreren – og unngå at ulykker kan skje. Her har det skjedd en rivende utvikling de siste årene.

Med elbilenes inntog har bilene også generelt blitt mye tyngre. Store batteripakker veier flere hundre kilo. Det gjør at snittvekten på nye biler har økt kraftig.

I sum kan dette være en ganske skummel kombinasjon. I kritiske situasjoner oppfører bilen seg kanskje ikke som du forventer. Og den kan også kamuflere omgivelsene godt, helt til det er for sent:

Merker godt overgangen

– Mange har nå sin første vinter i ny bil. Ikke bare er bilen ny, men måten å håndtere vanskelige kjøreforhold er også ny for mange. Borte er clutchen og de manuelle girene. Nå er det elbil og automat som gjelder, sier Arne Voll som er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Også han med ny elbil for første gang i år.

Voll forteller at han merker godt overgangen til automat og en bil som veier over to tonn, grunnet tung batteripakke.

– Snø og glatte veier gir flere ulykker på veiene. Derfor er det viktig å avpasse farten etter forholdene, sier Voll.

Noen stoler nok altfor mye på firehjulstrekken

Bilen kamuflerer

Samtidig er det nok slik at noen overvurderer egne kjøreferdigheter og stoler på bilens sikkerhetssystemer, selv under krevende forhold.

– Det er ingen tvil om at biler på mange måter er sikrere enn noen gang, det samme med fremkommeligheten. Likevel, avhengig av hvilken bil en kjører, gjelder tyngdekraftens lov for ALLE. Er farten høy nok og en mister kontrollen på kjøretøyet, går det bare en vei, advarer Voll.

Her kommer dette med kamuflering inn. Bilen sikkerhetssystemer jobber for å holde bilen på veien, ofte uten at føreren merker det en gang. De fordeler krefter mellom hjulene og bruker bremsene smart.

Så enkelt eller? Slik unngår du å havne i grøfta

Lurt å øve

– Det er så mange ulike begreper på sikkerhetsutstyr, at det er umulig for menigmann å sette seg inn i alt. Heldigvis styrer elektronikken det meste, men det vil likevel være lurt å sette seg inn i det viktigste. Uansett er det ingen biler, uavhengig av pris, utstyrspakke og størrelse som garanterer deg en problemfri tur på glattisen. Da er det kun en ting som fungerer, og det er fornuften, sier Voll.

Han har en klar anbefaling til de som har skaffet seg ny bil de siste årene:

– Elbiler og større SUV-er ofte mye tyngre enn det vi tidligere var vant med. Når de i tillegg ofte har krefter som en racerbil, kan måten å bremse på oppleves som litt annerledes. Ny bil og nye sikkerhetssystemer gjør at det kan være fornuftig å øve seg på glatt føre. Finn gjerne en liten slakk bakke eller et flatt område der en kan bremse ned og finne ut hvordan bilen fungerer – i trygge og sikre omgivelser. Høy fart dreper. Tenk på dem du har med deg i bilen, de som kommer i mot og myke trafikanter. Og ikke minst, tenk med hodet, avslutter Voll.

Ting å tenke på i vinter: Nye og tyngre biler kan trenge noe lengre bremselengde

Sikkerhetsutstyr er ikke nok til å holde bilen på veien om farten er for høy

Ikke overvurder dine egne ferdigheter



Forbikjøringer er ikke alltid nødvendig. Bedre sent frem enn aldri frem.



