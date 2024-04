Advarer: Nå er tyvene tilbake

Etter mange år med nedgang, gikk antall biltyverier opp i Norge i fjor. Til sammen 2.706 biler ble meldt stjålet til forsikringsselskapene, det viser tall fra Finans Norge.

Biltyveriene utgjorde verdier på 124 millioner kroner.

– Under koronapandemien var det færre biltyverier i Norge enn vanlig. Færre mobile vinningskriminelle opererte her i landet akkurat da. Det så vi blant annet på nedgangen i antallet biltyverier og boliginnbrudd, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Kraftig nedgang siste ti år

Han legger til:

– Vi er nok kommet tilbake til slik det var før pandemien. Aktiviteten virker faktisk å være litt høyere nå innen ulike typer vinningskrim. De mobile vinningskriminelle er tilbake for fullt her i landet. Bilkrim skjer gjerne ved at bander som har spesialisert seg på ulike merker og modeller opererer intensivt i perioder, sier han.

I 2003 ble det det stjålet over 14.600 biler i Norge, så nivået nå er mye lavere enn den gangen.

– Etter hvert som bilene har fått ny sikkerhetsteknologi, har antallet biltyverier gått kraftig ned. Innføringen av elektronisk startsperre som markedsstandard har gjort det mye vanskeligere å stjele en bil, sier Clementz, i en pressemelding.

SIKERHET: Startsperre har gjort det veldig mye vanskeligere å stjele biler.

Får tak i nøkkelen

Han forteller at mange stjålne biler blir fraktet gjennom Sverige, før de går på ferger eller via Øresundsbroen til Øst-Europa. Derfra blir en del fraktet videre til helt andre land.

Mange biler som forsvinner fordi tyven har klart å få tak i nøkkelen.

– Nøkkeltyverier skjer blant annet ved innbrudd i bolig og tyveri fra nøkkelskap hos bilforhandler eller bedrift. Ha derfor full kontroll på nøkkelen. Den øverste skuffen i entreen er der innbruddstyven leter først, så velg deg et lurere sted for oppbevaring, sier Clementz.

Enkelte biltyver bruker høyteknologi for å forsterke signaler eller kopiere elektroniske signaturer til nøkler.

ENKELT: Det gjelder å passe godt på bilnøkkelen. Hvis tyvene får tak i den, er det bare å kjøre avgårde med bilen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Elbiler lite attraktive

– Mitt beste råd er å oppbevare nøkkelen i en matboks i blikk hjemme. Da skjermer du antennen til nøkkelen, og signalet den avgir kan ikke bli forsterket via utstyr tyvene bruker, sier han.

Elbiler er lite attraktive å stjele, selv om det skjer tyverier av disse også, ifølge If.

– Mange elbiler har fiffig sporingsteknologi, kameraer som kan ta bilder av tyven og gode sikringssystemer, sier kommunikasjonssjefen i If.

