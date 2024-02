Advarer: Nå blir det krevende

Senvinteren inneholder ofte mye skiftende vær, og årets vinter er intet unntak. De siste dagene har det for eksempel kommet mye nedbør i form av sludd og regn på Østlandet, og det fortsetter også de neste dagene.

Utfordrende forhold i utfarten

Samtidig står vi foran de to største utfartsdagene i vinterferien. Det har fått Statens vegvesen til å rope varsku om utfordrende forhold på veiene.

– På de store utfartsdagene torsdag og fredag, er det meldt regn, sludd og til dels plussgrader. Det krever mye oppmerksomhet og god planlegging fra deg som sjåfør, sier direktør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes.

Meteorologisk Institutt melder på X om lavtrykk som er på vei mot Sør-Norge, som også kan gi kraftig vind mange steder, særlig fra fredag:



Et lavtrykkssenter ved Island sender en "avlegger" inn mot den sørlige delen av landet på fredag.



🌬️Dette kan utvikle seg til et stormsenter, og gi veldig kraftig vind der det treffer.



Hvilkven vei lavtrykket går, er enda usikkert. Vi følger med 🧐 pic.twitter.com/uxZhUkne3K — Meteorologene (@Meteorologene) February 21, 2024

Verst ut fra byene

Særlig ut fra de store byene er det ventet tett trafikk fra torsdag ettermiddag.

I de tre nordligste fylkene Nordland, Troms og Finnmark, ser det bedre ut værmessig de neste dagene, men Vegvesenet poengterer at været kan endre seg fort, og at det kan føre til stengte veier og fjelloverganger på de største utfartsdagene torsdag og fredag.

Vegvesenet oppfordrer derfor alle bilister som skal til hytta eller andre steder i ferien, å sjekke vegvesen.no/trafikk eller Vegvesen trafikk-appen for et overblikk over vei- og føreforhold – før man setter seg i bilen.



Ranes i Vegvesenet har en klar oppfordring til alle som har tenkt seg ut på veiene de neste dagene:

– Denne vinterferien må du være ekstra skjerpet. Planlegg turen godt, tilpass fart etter forholdene og hold blikket på veien, sier hun.



Klar oppfordring til bilistene

