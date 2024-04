Advarer mot svindel: Meld fra hvis du får e-posten

Svindelforsøk på telefon, SMS eller e-post blir stadig mer utbredt. En av de vanligste formene for nettsvindel er phishing. Dette er en type bedrageri der svindlere sender falske e-poster eller SMS-er (også kalt SMiShing) for å lure folk til å gi opplysninger eller utbetale penger til dem.

Nå advarer Statens vegvesen om en e-post der vegvesen.no blir misbrukt – med en klar beskjed til alle som får den:

– Vi oppfordrer til å ikke klikke på denne lenken og til å melde fra dersom du får e-posten.

Les mer hos Vegvesenet: Her kan du melde ifra og lese mer om nettsvindel



Dårlig språk

Svindlerne sier her at mottager har brutt fartsgrensen i et boligområde og at vedkommende må ta kontakt via en link.

Selve e-posten er preget av styltede og dårlig språk. Det gjør nok at mange umiddelbart avslører den som svindel. Men samtidig kan det være lett å la seg lure, særlig hvis man er travel eller stresset når man mottar den. Budskapet kan nok også gjøre at noen blir litt satt ut – og tenker at det haster å ta kontakt.

Det skal du altså ikke gjøre. I stedet skal du melde fra og så slette e-posten.

Her er den falske eposten:

