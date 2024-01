Advarer mot farlig jakke-tabbe

Store deler av Norge opplever svært kalde dager for tiden. Mange pakker seg inn i tykke dunjakker for å holde varmen. Men så snart du setter deg inn i bilen, bør du ta den av.

Dunjakka kan nemlig utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko dersom du skulle være så uheldig å komme ut for en ulykke. Det skyldes at den tjukke jakka gjør at det blir stor avstand mellom beltet og kroppen din.

Risikerer å skli ut av setet

Når beltet strammes i en kollisjon eller bråstopp, rekker kroppen nemlig å komme i helt feil posisjon, og for langt fram, før beltestrammeren låser sikkerhetsbeltet – hvis den i det hele tatt gjør det.

– Bilbeltet er det enkleste og mest effektive hjelpemiddelet for å redusere antall skadde og drepte i trafikken. Når du bruker tykke plagg under sikkerhetsbeltet, skaper det større avstand mellom kroppen og beltet. Må du bremse hardt eller er uheldig og krasjer, vil ikke beltet bli strammet ordentlig, og i verste fall kan du skli ut av setet, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.



RIKTIG: Ta av jakka og sørg for at nedre del av beltet ligger under magen, ikke over. Hvis det ligger over magen, øker risikoen for indre skader ved kollisjon. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Kollisjonsputa kan treffe feil

Hvis man kolliderer og kollisjonspute utløses, risikerer du samtidig at den treffer deg på feil punkt. I verste fall påfører den deg skader i stedet for å forhindre dem.

Summen av dette blir dermed at man risikerer større og alvorligere skader med jakke, enn uten jakke.

– Jeg synder, dessverre, selv mot dette innimellom. Man «skal jo bare …» og tenker kanskje ikke så mye over konsekvensene, men mer på komforten. Jeg lover å skjerpe meg. Det må du også gjøre, sier tidligere Broom-journalist Benny Christensen i videoen øverst i denne saken.

