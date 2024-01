Advarer: – Må kanskje ta en del av regningen selv

Mange har opplevd å komme i denne situasjonen. Foran deg i veibanen er det en stor vannansamling.

Du aner ikke hvor dypt det er, og nå er spørsmålet: Skal du ta sjansen og kjøre gjennom, eller skal du finne en annen vei?

Nå advarer forsikringsbransjen om konsekvensene.

Frykter store skader

Spørsmålet har svært høy relevans i disse dager. Etter en lang periode med kulde og store snømengder, har det plutselig blitt mildvær mange steder. Og når snø og is smelter raskt, samtidig som det er tæle i jorda, samler vannet seg på overflaten, og gjerne i fordypbinger i veibanen.

– Om vinteren er det frost i bakken og veirister som er tettet igjen av snø og is. Dreneringen av veibanen blir derfor vanskeligere enn ellers. Det betyr at på en dag som denne kommer det det å være mye vann på mange veier, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

ADVARER: Sigmund Clementz og If advarer mot å kjøre gjennom store vannmengder. Foto: Lage Ask / TV 2

Han fortsetter:

– Vi tror dessverre at en del biler kan få store skader under disse forholdene.



Årsaken er naturligvis vanninntrenging. De fleste biler er nemlig ikke konstruert for å «vade» gjennom store vannmengder. Clementz advarer om at vann raskt trenger inn i kanaler, motor og kupé. I tillegg kan saltet i vannet skape rustskader på helt usannsynlig steder, særlig hvis vannet blir liggende.

– En del har overdrevne forestillinger om hva en bil tåler. I praksis er det ikke så mye som skal til for å ødelegge for eksempel elektronikk i en bil, advarer Clementz.



AUGUST: Sist gang vi hadde en tilsvarende situasjon, var i august. Da ble både E6 og E18 inn mot Oslo stengt på grunn av overvann. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kan koste deg dyrt

Rådet fra Clementz og resten av forsikringsbransjen er krystallklart: Er du usikker på dybden, skal du ikke kjøre ut i vannet. Det kan nemlig blir skjebnessvangert.



– Er du i tvil, ikke kjør i vannet. Den lille vannpytten kan vise seg å være nærmest en innsjø. En del feilberegner hvor høyt vannet går, og får store skader på bilen.



Clementz understreker at det ikke er gitt at du får utbedret eventuelle skader på forsikringen.

– Du har plikt etter forsikringsavtaleloven, vilkårene til forsikringsselskapet og sikkerhetsforskriftene å gjøre det du kan for å forebygge skader. Dersom du opptrer grovt uaktsomt, har forsikringsselskapet anledning til å si at du må ta en større eller mindre del av regningen selv, avslutter han.



