Advarer: – Kapasiteten er nærmest sprengt

Antallet elbiler på norske veier har økt voldsomt de siste årene. Bare i år har vi fått rundt 100.000 nye elbiler på veiene. Det totale antallet har for lengst passert 700.000 kjøretøy. Det er en dobling på bare tre år.

Dette skaper utfordringer for strømnettet, og nå vil NAF ha handling. Ellers frykter de at elektrifiseringen av bilparken vil bremse kraftig opp.

Melder om kapasitetstrøbbel

I en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) fra november 2020, slås det fast at det norske kraftmarkedet i hovedsak er robust overfor utfordringene som elbiler innebærer, og at kapasiteten i nettet er god nok til å håndtere denne ekstra belastningen i årene fremover.

Men allerede nå melder flere nettselskaper om at kapasiteten i nettet er i ferd med å bli sprengt. Norges største nettselskap Elvia, er blant dem som har fått merke dette. I høst sa de stopp for nye, strømkrevende bedrifter i deres område. Begrunnelsen var at det rett og slett ikke er strøm nok.

Statnett, som drifter det norske høyspentnettet, innrømmer også at elektrifiseringen av samfunnet har gått raskere enn de hadde forventet, og at dette skaper utfordringer.

BEGRENSET KAPASITET: Særlig i områder med høy befolkningskonsentrasjon, begynner det nå å bli kapasitetsproblemer i strømnettet. Foto: Marius Helge Larsen / NTB

Elbiler bidrar til strøm-propper

Flere elbiler på veiene er en av årsakene til kapasitetsproblemene. Særlig problematisk blir det når mange lader eller forvarmer bilene sine samtidig.

Mens mange har blitt flinke til å lade om natta, når belastningen på nettet er lav, starter mange arbeidsdagen samtidig. Nå i vinter fører det til at veldig mange forvarmer bilene i 7-8-tiden om morgenen.

– Strømmen som brukes til å forvarme elbiler utgjør lite i den store sammenhengen, men likevel påvirker det bruken når belastningen er størst, sier Sintef-forsker Åse Lekang Sørensen, som anbefaler å forvarme bilen når den ikke er tilkoblet strømnettet.



TENKER LIKT: Hvis alle lader eller forvarmer bilen samtidig, skapes det propper i systemet, advarer Sintef.

– Kan bremse elektrifiseringen



Nå frykter NAF at kapasitetsproblemene kommer til å skape problemer for både nye og potensielle, eksisterene elbil-eiere.

– Strømnettet i Osloområdet og på Østlandet er nærmest sprengt. Det kan få konsekvenser for nødvendig utbygging av hurtiglading for elbiler og dermed bremse elektrifiseringen av bilparken, sier senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal.



ADVARER: Nils Sødal og NAF frykter lange ladekøer hvis ikke kapasiteten bygges ut.

Sødal peker særlig på det sentrale Østlandet som «problemområde» med voksende ladekøer de neste årene, hvis antallet hurtigladere ikke økes kraftig. Nå forventer han at Statnett tar affære, og øker kapasiteten i nettet.

– Får man ikke bygget flere hurtigladere, vil problemet vokse. Da kan proppen i strømnettet bremse elektrifiseringen av både privatbiler og yrkesbiler, advarer han.

Elbilforeningen: - Vi er i rute

Foreløpig er imidlertid utbyggingstakten av i tråd med regjeringens ladestrategi. I september passerte vi 7.000 hurtigladere i Norge, og målet er å passere 9.000 i 2025.

Elbilforeningen mener vi er godt i rute med å nå dette målet.

– Selv etter fjorårets rekordår, der det ble utlevert elbiler som aldri før, har ladeoperatørene holdt tritt og mer enn det. Faktisk har antall elbiler per hurtiglader falt. Tilbudet har aldri vært bedre enn det er nå, sier fagsjef i Elbilforeningen, Erik Lorentzen.

Statnett: – Vi skal doble

I november la Statnett fram en strategisk plan for hvordan strømnettet skal utvikles fram mot 2050. Ambisjonene er store, men det er også krevende prosesser som står foran oss, medgir konsernsjef Hilde Tonne.

– Norge trenger mer produksjon – både energi og effekt, og det er stort potensiale for energisparing. Hvor stor industriveksten blir og hvor raskt elektrifiseringen går fremover avhenger av tilgang på kraft og tilgang på nett, sier Tonne.



Hun sier at de hele tiden jobber for å gjennomføre effektive utbyggingsprosjekter.

LOVER BEDRING: Hilde Tonne og Statnett lover store investeringer de neste årene.

– Mange av tiltakene er reinvesteringer i gammelt nett hvor vi øker kapasiteten ved å oppgradere eksisterende strømnett, og mye av planen må gjøres uavhengig av veksten i kraftforbruket, sier hun.

Tonne legger til at Statnett skal investere 100-150 milliarder kroner de neste ti årene, og at dette vil muliggjøre en dobling av kraftforbruket fram mot 2050.

