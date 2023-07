Advarer: Kan straffes med bøter og fengsel

De fleste bør ha fått med seg at å fikle med mobilskjermen mens du kjører, er både farlig og forbudt. Blir du stoppet av politiet under akten, vanker det bot på den nette sum av 9.750 kroner.

Men visste du at også bruk av skjermene i bilen under kjøring kan være ulovlig? Å styre navigasjon, musikkavspilling og gjøre innstillinger med fingertuppene kan nemlig også være problematisk med tanke på sikkerhet.

Undersøkelse: Mobilbruk farligere enn fyllekjøring

Knyttes til dødsulykker

Dette er regulert i vegtrafikklovens paragraf 3: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

Det handler altså om å holde blikket på veien når man kjører, og være en oppmerksom sjåfør til enhver tid.

– Det er et faktum at skjermene tar oppmerksomheten bort fra trafikken, og kan føre til ulykker. Uoppmerksomhet er en medvirkende årsak i én av tre dødsulykker, uttalte tidligere UP-sjef Jon Steven Hasseldal til Broom i forbindelse med en tidligere sak om temaet.

En rekke forsikringsselskaper har dessuten gang på gang advart om at slik skjermbruk har vært medvirkende årsak til mange farlige situasjoner og ulykker.

Disse skjermene forstyrrer føreren mest



OBSERVERER: Politiet har flere triks for å avsløre ulovlig skjermbruk, men vedgår at det ofte kan være vanskelig å avgjøre. Foto: NTB

Én kilometer på å gjøre én enkelt ting

Kjører man i 90 km/t forflytter man seg hele 25 meter i sekundet. Å ta blikket fra veien i noen sekunder for å gjøre ett eller annet på berøringsskjermen, kan plutselig bety lange strekk med uoppmerksomhet.

I en test som Vi Bilägere (svenskenes NAF) utførte i fjor sommer, fant de at selv enkle innstillinger på berøringsskjermen i moderne biler kan ta tid.

Enkelte biler hadde kjørt en hel kilometer før sjåføren var ferdig med selv enkle funksjonsvalg.

Bompenge-boom: Sjekk den utviklingen!

NAF: Slik gjør du turen skjermfri

GIR RÅD: Nils Sødal og NAF mener at mye av skjermbruken er unødvendig, dersom man gjør noen valg før kjøreturen.

– Mye kan skje i trafikken på én kilometer. Derfor må du være bevisst og heller kjøre til siden når du trenger å bruke skjermen. Har du stemmestyring i bilen, kan dette være et godt alternativ, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF.

Han anbefaler videre å stille inn navigasjon, temperatur, musikk og lignende før du kjører, og bruke knapper på rattet i tillegg til stemmestyring underveis. Dermed blir turen mest mulig skjermfri.

– ­ På sommerferien er det gjerne flere i bilen. La passasjeren foran gjøre endringer i kjørerute eller musikkvalg underveis. Da har sjåføren fokuset der det skal være, nemlig på veien, sier han.



Halvparten får stryk – dette er de vanligste feilene

Dette risikerer du

Det er altså ikke forbudt på samme linje som mobilbruk, men som sjåfør er du forpliktet til å følge bestemmelsene i vegtrafikkloven.

– Hvis uoppmerksomhet fører til at du bryter bestemmelsen, risikerer du bot eller – i graverende tilfeller – fengselsstraff, uttalte Hasseldal.



Å avgjøre om du har gjort noe ulovlig kan imidlertid by på utfordringer for politiet.

Men skjermbruken kan kontrolleres ved observasjon, som for mobiltelefon, for å se om blikket er lenge rettet mot andre steder enn ut mot veien.

– Her blir det lett skjønnsmessige vurderinger, slik at det bare er de graverende tilfellene som vil bli påtalt. Vi har tro på at holdnings- og informasjonskampanjer kan gjøre en jobb her, avsluttet Hasseldal.



Video: Her er vegvesenets nye «super-våpen»:

Fire av ti forstyrres av berøringsskjerm i nye biler