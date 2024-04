Hvert år finner finner flere hundre bileiere skader på bilen som er gjort av små gnagere. Skadene kan være små – eller de kan være så store at bilen rett og slett må vrakes:

– Mus elsker matrester som ligger igjen etter et måltid. Folk flest tenker kanskje på bygningsskader når det gjelder slike skadedyr. Men jakten på godbiter gjør at de gnager seg inn i biler og campingvogner og gjør skader for millioner. Vi i Gjensidige alene får normalt inn flere skademeldinger i uken for dette, forteller Arne Voll som er kommunikasjonssjef i selskapet.

Endt med kondemnering

I mer ekstreme saker har musene gnaget seg vei inn i kupeen og gjennom det meste av interiøret. I noen tilfeller har det endt med kondemnering. Ikke sjelden kan slike skader komme på langt over hundre tusen kroner.

ADVARER: Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

– I kupéen kan det ligge rester etter boller og andre godsaker og festmåltidet for de små kan begynne. Mus har god nese for dette og det er derfor mer viktig enn mange tror, å holde bil og campingbiler fri for rester etter mat, advarer Voll.

TYDELIGE TEGN: Skader som dette på sikkerhetsbeltet er en indikasjon på at mus har kommet seg inn i bilen. Foto: Gjensidige.

500 i året

Han legger til:

– Gjensidige har de siste månedene registrert flere slike skader og har gjort beregninger som viser at over 500 biler og campingvogner blir gnagd i stykker årlig. Med en gjennomsnittserstatning på 25.000 kroner, snakker vi om skader på godt over 10 millioner i året. I noen tilfeller har musene angrepet samme kjøretøy to og tre ganger på kort tid. Så henstillingen blir: Hold bilen fri for søtsaker, avslutter Voll.

FELLER: Her er interiøret strippet ned og musefeller satt ut, i tilfelle det er mus som gjemmer seg i hulrom eller andre steder i bilen. Foto: Gjensidige.

Her er noen eksempler fra Gjensidige:

Nyere bil invadert av mus. Store deler av interiøret og det elektriske anlegget gnaget i stykker. Mye av bilen måtte demonteres på jakt etter skader og etterlatelser fjernes. Etter at alt var i orden igjen, måtte bilen igjen tilbake til verkstedet for ny jakt etter flere mus og flere skader. Totalt er skadene beregnet til rundt 100.000 kroner.

Kunde på Sørlandet. Mus tok seg inn i bilen via motorrom og gnaget i stykker varme/viftesystem. Skader for nærmere 20.000 kroner.

Kunde i Vestland fikk mus inn i en elbil der de har gnaget på baksete og bilbelte + midtkonsoll. Musene har trolig kommet seg inn i bilen via en utluftsventil/trykkventil. Skadeomfang på rundt 50.000 kroner.

Bil ble innlevert på verksted og det ble konstatert store skader på interiøret. Etter at seter og deler av interiøret var fjernet, ble det satt ut flere musefeller for å sikre at det ikke var flere mus gjemt i hulrom rundt omkring i bilen.

Campingvogner og biler har blitt kondemnert etter store museskader. En av de største skaden var en bil som ble kondemnert og verdien satt til flere hundre tusen kroner.

