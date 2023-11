– Jeg ser ofte at folk er ukonsentrerte og at mange kjører som om det er sommerføre om vinteren.

Det sier Tommy Rustad som har en lang og suksessrik karriere som bilsportutøver bak seg. Han har også vært biltester og ekspert på Autofil og Broom.

Nå har Tommy laget opplysningsfilmer for Statens vegvesen, som skal gå i sosiale medier. Og her er budskapet klart: Det er du som kjører bilen – ikke bilen som kjører deg.

I dag driver han eget tømmertransportfirma. Tommy har også jobbet som brøytebilsjåfør:

PÅ TV: Tommy Rustad (t.h) var tidligere kjent som ekspert i både Autofil og Broom på TV. Her er han sammen med Dagfinn Lyngbø i forbindelse med et TV-opptak. . (Foto: Bjørn Olav Amundsen)

Tunge elbiler

– Om vinteren er det vinter i Norge. Selv om de som brøyter, strør og salter gjør jobben sin, rekker de ikke over alt samtidig, særlig ikke når værforholdene endrer seg raskt. Derfor må bilistene regne med at det er snø og glatte veier om vinteren og ta sin del av ansvaret for å komme seg trygt fram. Det gir jeg tips om i filmene som Statens vegvesen lanserer nå, sier Tommy Rustad.

I tillegg til å kjøre som om det er sommer, opplever Rustad at mange setter for stor lit til bilens kjøresystemer. I filmene viser han blant annet hvordan tunge elbiler kan oppføre seg på glatt føre, og at det er bilføreren som må ha styringen.

– Er farten for stor, kan ikke elektronikken hjelpe deg. Det er du som kjører bilen, ikke bilen som kjører deg, sier han.

Derfor kjører brøytebilene i 40 km/t



EKSPERT: Statens vegvesen gir tips om vinterkjøring sammen med tidligere bilsportsutøver Tommy Rustad. (Foto: Eli Ramstad / Statens vegvesen)

Hasardiøse forbikjøringer

De som brøyter for Statens vegvesen melder om at farten ute på vinterveiene stadig blir høyere og kjøreadferden mer aggressiv.

Det er mange utålmodige bilførere som ikke klarer å ligge bak brøytebilen, men gjør hasardiøse forbikjøringer som setter både dem og andre trafikanter i fare.

Brøytebilene kjører i lav fart fordi de må kjøre med en presisjon på fem til ti centimeter til hver side for at resultatet på brøytingen skal bli bra.

Er det mulig? Hissige bilister viser fingeren til brøytebilen



ADVARER: Ikke kjør forbi brøytebilen – det er farlig! (Foto: Statens vegvesen)

Slipper forbi når den har mulighet

– Er du av typen som irriterer deg over brøytebilen, gå litt i deg selv, sier Tommy Rustad, som i en av filmene viser hvor galt det kan gå hvis du kjører forbi en brøytebil.

– Jeg har jobbet som brøytebilsjåfør selv, og som brøytebilsjåfør tenker du jo at det er bare noen idioter som ikke skjønner hva som foregår. Det er en grunn til at brøytebilen kjører så sakte, og den er der for deg, for at du skal komme trygt fram. Brøytebilen slipper deg forbi når den har mulighet og det er trygt. Her må vi som ligger bak, smøre oss med tålmodighet.

Slik kan du få din egen brøytebil



Tommys tips for kjøring på vinteren Planlegg reisen. Sjekk værvarsel og trafikkmeldinger før du skal ut og kjøre. Trafikkmeldinger får du på vegvesen.no/trafikk eller i appen Veivesen trafikk

Beregn at reisen kan ta lengre tid.

Gode vinterdekk er helt avgjørende for tryggheten på vegen.



Skal du gjøre en lengre reise med usikre værprognoser, for eksempel over en fjellovergang, sørg for full tank/fullt batteri før du kjører, ha teppe og mat/drikke i bilen. Plutselig står du i en langvarig kø!

Ikke kjør forbi brøytebilen – det er farlig! Den slipper deg forbi når den har mulighet for det. Den må kjøre med lav fart og høy presisjon for å levere et godt resultat.

Video: Nei, du må ikke ha vanlig brøytebil for å brøyte