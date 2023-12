Advarer: Femdobler risikoen for alvorlig skade

De siste årene har det blitt større fokus på sikring av barn i bil, men fortsatt er det mange som ikke følger anbefalingene fra trafikkmyndighetene og organisasjoner som Trygg Trafikk.

I en telling utført av politiet for Trygg Trafikk og forsikringsselskapet If, kommer det fram at hvert tredje barn i alderen ett til fire år, ikke er forskriftsmessig sikret under kjøreturen.

– Skumle tall



Dette omfatter 2.090 registreringer av barn i alderen ett til ni år over hele landet, og gjennomføres annet hvert år. Årets telling viser for eksempel at 31 prosent av av barna under fire år sitter i forovervendt sete. Fire prosent sitter kun på bilpute, i vanlige bilbelter eller helt usikret.

Hver fjerde toåring og hver tiende ettåring sitter i forovervendt sete.



BEKYMRET Altfor mange barn sitter feil i bil, slår Silje Kristine Hansen og Trygg Trafikk fast.

– Dette er skumle tall. Anbefalingen er krystallklar: La barnet ditt sitte bakovervendt i hvert fall til det er fire år – og helst enda lenger, sier kommunikasjonsrådgiver Silje Kristine Hansen i Trygg Trafikk.



Situasjonen i dag er temmelig lik som for to år siden, noe som får Hansen til å slå alarm.

– Utviklingen går for sakte. Vi ser i praksis ingen bedring i hvordan de minste barna sikres. Andelen som sitter bakovervendt, burde vært 100 prosent når det gjelder barn under fire år – så enkelt er det! sier Hansen.



Femdobler risikoen

Kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If sier at risikoen for at barnet omkommer eller blir hardt skadd i en kollisjon, femdobles når barnet sitter forovervendt.

– Belastningen på skuldre, nakkeparti og hodet blir mye større ved en frontkollisjon når barnet sitter vendt forover. Hvis barnet derimot sitter bakovervendt, vil trykket fordeles over en større flate og dermed minske belastningen på både nakke og indre organer, sier Clementz.



