Vi er snart i november, og kulda har meldt sin ankomst mange steder. Denne helgen er det også meldt snø på Østlandet. Over hele landet kan kuldegradene og frosten komme når som helst.

Mange har allerede skiftet til vinterdekk. Om du ikke har gjort det, bør du få ut fingeren, oppfordrer både NAF og Trygg Trafikk.

Og hvis du er en av de 700.000 elbil-eierne i dette landet, bør du være ekstra varsom når du gjør jobben.

Skader for hundretusener

– Plasserer du jekken feil kan resultatet bli en skyhøy regning, og det er slett ikke sikkert forsikringsselskapet dekker skaden, sier rådgiver Jan Harry Svendsen i NAF.



ADVARER: Jan Harry Svendsen og NAF advarer mot følgene ved å jekke elbilen feil.

Mesteparten av arealet mellom de fire hjulene er nemlig satt av til batterimoduler. Disse er plassert inni en kasse, som gjerne har glatte overflater på undersiden. Det kan kanskje virke smart å plassere jekken på denne, men det bør du definitivt ikke gjøre.

En elbil veier vesentlig mer enn tilsvarende bil med forbrenningsmotor. Batterikassrn er på ingen måte laget for den belastningen det innebærer å løfte bilen med en jekk. Skadene blir fort veldig store.

– Skulle du være uheldig å plassere jekken slik at du får skader på batterikassen kan du i verste fall måtte bytte ut batteriet. Da snakker man om svært høye summer, gjerne flere hundre tusen kroner, sier Jan Harry Svendsen i NAF.

Risikerer avkortning eller bortfall

Han advarer videre om risikoen for avkortning eller bortfall av forsikringen dersom du skulle være så uheldig å skade batteripakken med jekken.

– Det er store forskjeller på hva de ulike forsikringene dekker av denne typen skader og om forsikringsselskapet mener du har handlet i god tro eller uaktsomt. Her må man sjekke med selskapet man er forsikret i for å se hva som gjelder for den forsikringen, sier Svendsen.



GLATT: Slik ser det ut under en elektrisk Kia Soul. Her er det mange fristende steder å sette jekken, men det er alt annet enn lurt.

Se etter jekkfestene

Alle biler har jekkfester som er konstruert for å tåle svært høy vekt på et lite område, som regel fire punkter – ett ved hvert hjul. Dette gjelder både konvensjonelle biler og elbiler. Det er svært viktig å plassere jekken på disse punktene, understreker Svendsen.

PUNKTER: Eksempel på hvordan et jekkepunkt kan være markert.

– I tillegg til å tåle høy vekt, er jekkfestet plassert slik at du ikke står i fare for å ødelegge noen av bilens komponenter, sier han.



Er du usikker på hvor de fire jekkfestene befinner seg, skal du kikke i instruksjonsboka til bilen. Et nettsøk eller Youtube-videoer kan også være gode kilder her.

Hvis du fortsatt ikke føler deg trygg, er anbefalingen fra NAF-rådgiveren å sette bort jobben. En rekke dekkverksteder gjør dette på minutter, for noen hundrelapper.

