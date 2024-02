Advarer: Dette kan ødelegge ladekontakten

Stadig flere har fått montert ladeboks på husveggen, og mange lar også kabelen henge på veggen når den ikke er i bruk. Da er det viktig at den blir behandlet på riktig måte, for å unngå skader.

Særlig når været er skiftende, med mange varmegrader den ene dagen og sprengkulde den andre, er det enkelte ting man definitivt ikke bør gjøre. Feil håndtering kan nemlig ødelegge kabelen, advarer daglig leder Sang Huynh hos Elbilgrossisten.

Kveil og heng opp



Han har noen enkle råd som kan være verdt å merke seg.

– Først og fremst er det viktig at man henger kabelen pent opp etter bruk, og følger kabelens naturlige retning Hvis man kveiler mot denne, øker risikoen for tretthetsbrudd, særlig på signallederen, sier Huynh til Broom.



EKSPERT: Sang Huynh er daglig leder hos Elbilgrossisten, som har spesialisert seg blant annet på ladekabler til elbil.

Blir det brudd i signallederen, vil ikke bilen lenger kunne kommunisere med ladeboksen. Det er nok til at du ikke får ladet, og kabelen vil i praksis være ødelagt.

– Det er vanskelig å reparere slike brudd. Det kan dessuten være flere brudd som gjør at det er ingen hensikt å forsøke å reparere den, sier han.

Fraråder bruk av gummihette

Men det er ikke bare kveilingen som kan skape problemer. Et annet, og kanskje mindre kjent problem, handler om noe som egentlig er laget for å beskytte kontakten.

For lar du ladekabelen henge utendørs mellom hver bruk, er du i risikosonen – særlig hvis du er av dem som tenker at det er lurt å træ gummihetta over kontakten.

– Ved bruk utendørs, fraråder vi bruk av gummihettene. Dette er fordi disse normalt sett ikke er vanntette, advarer Hyunh.

Han mener dette kan være med på å ødelegge kontakten:

– Vi har sett mange tilfeller der pluggen henger nedover med hetten delvis på. Ved skiftende vær med regn til minusgrader, fylles hetten opp med vann. Når vannet fryser, kan det forårsake skader på pinnene, sier han.



KORROSJON: Vann i kontakten kan gi skade på signalleder.

En vanlig skade, er den du ser på bildet over.

– Den grønne «guffen» betyr at det har blitt korrosjon på signalleder. Det er et vanlig problem som følger av at kontakten har stått i vann, sier Hyunh.

Fukten kan med andre ord føre til at levetiden på kabelen blir vesentlig forkortet, ifølge eksperten. Kabelen er naturligvis laget for å tåle utendørsbruk, men det beste er å oppbevare den på et tørt sted mellom hver gang den brukes.

TA AV HETTA: Hyunh hos Elbilgrossisten anbefaler at kontakten henger slik, med gummihetta av.

Låse kabelen

Henger du likevel kabelen ute, bør du altså unngå å bruke gummihette, og samtidig sørge for at kontaktene henger med åpningen nedover. Da vil eventuell fukt renne utav kontakten.

Det kan i tillegg være smart å låse kabelen i ladeboksen når den ikke er i bruk, dersom ladeboksen har støtte for dette. Da gjør du det vesentlig vanskeligere for tyver å stjele kabelen.

