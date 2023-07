Advarer: – Det er ikke noe som heter helårsdekk

Selv om det er lov, bør du ikke benytte piggfrie vinterdekk på sommeren.

– Gummien i vinterdekk er mykere enn i sommerdekkene. Dette gir drastisk lengre bremselengder og dårligere stabilitet i svinger. Mønsteret på tvers i et vinterdekk er dessuten laget for å få godt grep på snø og is. I et sommerdekk er det langsgående riller. De er der for å transportere bort vann, og er helt nødvendige for å unngå eller redusere effekten av vannplaning, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Ifølge Clementz finnes det ikke noe som heter helårsdekk.

– En del tror at såkalte overgangsdekk eller kontinentale vinterdekk fungerer året rundt i Norge. Dette er vinterdekk som er laget for å tåle noen tilfeldige besøk på snøføre. Disse dekkene vil jeg si er hverken fugl eller fisk for norske forhold. Her i landet er det to tydelige dekksesonger, og det er derfor nødvendig med to hjulsett som er tilpasset hver årstid, sier han.

Oslo-bilistene peker seg ut

I en fersk undersøkelse kommer det frem at Oslo peker seg klart ut som området hvor flest bruker vinterdekk i juni og juli, og dermed utgjør en større fare på veiene.

NIKS: Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i If. Han mener det ikke er noe som bør hete «helårsdekk». Foto: If

22,1 prosent av Oslo-bilene som har vært inne til skadetaksering hos If i juni og så langt i juli, har vært skodd med vinterdekk uten pigger.

Viken kommer på neste plass, med 13,9 prosent. Deretter følger Agder med 11,6 prosent andel vinterdekk på sommerføre.

Færrest på piggfrie vinterdekk om sommeren er i Møre og Romsdal (1,3 prosent), Innlandet (4,6 prosent) og Rogaland (6,9 prosent).

Grunnlaget for tallene er 1.656 skadetakseringer av If-forsikrede biler i hele landet i perioden.

