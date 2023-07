Det var i april at nyheten sprakk: I all hemmelighet har det blitt utviklet en helt ny elbil ved den gamle Saab-fabrikken i Trollhättan nord for Gøteborg. Det er bare knappe åtte mil i luftlinje fra norskegrensa.

Bak prosjektet står NEVS (National Electric Vehicle Sweden), selskapet som i sin tid kjøpte konkursboet til Saab.

Seks prototyper av elbilen Emily GT var blitt bygd. Prototypene var fullt kjørbare, men manglet utstyr som kollisjonsputer og nødbremsesystem. NEVS anslo at bilen ville kunne bli produksjonsklar i løpet av bare 18 måneder.

Problemet var bare at det ikke fantes midler igjen til å fullføre prosjektet, og 320 av selskapets 340 ansatte hadde allerede blitt permittert. NEVS benyttet derfor anledningen til å fri til andre bilprodusenter og investorer.

– Emily-prosjektet bør leve videre. Bilen er for fin, for god og for moderne til at det ikke blir noe av. Interesserte er velkomne, sa Nina Selander, konsernsjef i NEVS til nettstedet Carup.



De hadde 18 måneder igjen – så ble det bråstopp

Har funnet kjøper

Ikke lenge etter meldte NEVS om at det var god internasjonal interesse for å overta utviklingen av Emily GT.

Og nå melder Auto, Motor & Sport at NEVS har funnet en kjøper til både Emily GT og et selvkjørende kjøretøy kalt Pons, som har blitt utviklet parallelt.

MODERNE: Interiøret i prototypene skal være så godt som ferdigstilt

Hvem kjøperen er, er foreløpig ikke offentliggjort, men ifølge nettstedet skal det dreie seg om en europeisk investor. Blant interessentene skal det ha vært både etablerte bilprodusenter og investorer som ville inn på bilmarket.

Kjøperen skal dessuten ha blitt enig med NEVS om at bilen skal videreutvikles sammen med ingeniører fra NEVS i Sverige, og at planen er at produksjonen skal foregå i Trollhättan, bare 10 mil fra norskegrensen.

Ekstrem batterikapasitet

NEVS har brukt en batteripakke på 52 kWt på prototypene av Emily GT, mens produksjonsklar bil etter planen skal ha et batteri på hele 175 kWt.

Det er mer enn noen annen elektronisk personbil på markedet, og skal ifølge NEVS gi bilen en rekkevidde på opptil 100 mil. Batteripakker på 140 kWt og 105 kWt skal også være planlagt.

Emily er videre utstyrt med fire motorer, som er plassert ute i hvert sitt hjul. Akkurat den løsningen har også flere andre bilprodusenter jobbet med. Toppfarten er oppgitt til 250 km/t, 0-100 km/t skal gå på 3,2 sekunder.

Så får vi se hva som blir realiteten hvis Emily GT kommer i produksjon. For øyeblikket ser det altså ut til å bli en ordning på det. Broom kommer naturligvis tilbake med mer informasjon så snart vi vet mer.

