650.000 bensin- og dieselbiler er borte fra veiene

Norge er fortsatt verdens ledende elbilland. Ingen andre steder er elbil-andelen høyere, takket være mange år med insentiver fra myndighetene og tilrettelagt infrastruktur.

De siste månedene har mer enn 90 prosent av nybilsalget vært elbiler. De resterende ti prosentene er i hovedsak vært hybridbiler. Andelen rene bensin- og dieselbiler nærmer seg null. I mars var den samlet på kun 2,3 prosent.

Tar snart igjen bensinbilene

Det vises også i offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Ved utgangen av 2023 var elbilandelen av personbilparken på 24 prosent. Det er bare to prosentpoeng bak bensinandelen, ifølge SSB.

Kurvene viser med stor tydelighet at elbiler snart vil passere bensinbilene i antall:

Foto: Statistisk sentralbyrå

Som du ser av figuren, er diesel fortsatt mest utbredt, men andelen har vist en klar nedadgående utvikling de siste fem årene.

Redusert med 650.000 biler

Samlet har antallet registrerte bensin- og dieselbiler blitt redusert med nesten 650.000 siden 2016. Den gang var det registrert 2.473.095 diesel- og bensinbiler i Norge. Per 31.12.2023 var antallet redusert til 1.825.145 biler. Det tilsvarer en reduksjon på hel 26 prosent - på bare åtte år.

– Fortsetter denne utviklingen, vil det ikke ta mange år før elektriske biler utgjør majoriteten av den norske bilparken, sier redaktør i Broom, Knut Skogstad.

Tabellen under viser utviklingen i antall registrerte bensin- diesel- og elbiler siden 2017:

År Bensin Diesel Elektrisitet 2017 1 139 998 1 294 493 138 983 2018 1 075 179 1 290 442 195 351 2019 1 031 207 1 281 019 260 692 2020 950 131 1 246 671 340 002 2021 891 950 1 204 097 460 734 2022 822 133 1 135 538 599 169 2023 760 010 1 065 135 689 169 Kilde: Statistisk sentralbyrå

Noen regionale forskjeller

Statistikken viser videre at elbiler utgjorde minimum tre fjerdedeler av nybilsalget i personbilmarkedet i 326 av 356 kommuner for 2023.

Og det er i Oslo at andelen er størst: Her er 42 prosent av de registrerte bilene nå elektriske. Så sent som i 2016 var andelen bare 5,8 prosent.

Vestland fylke følger på andreplass, med 29 prosent. På bunn finner vi Svalbard, Troms og Finnmark, med elbilandel på i overkant av 11 prosent.

– Statistikken viser at det fortsatt er raskest økning i elbil-andelen i byområder. Det er også naturlig, siden infrastrukturen som regel er best utbygd der. Samtidig er det i byene man har kunnet spare mest penger på bom og parkering, avslutter Skogstad.



