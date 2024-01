65 mil rekkevidde – til den prisen..?

Elbilen Polestar 2 har blitt en solid suksess for det ferske, svensk-kinesiske bilmerket. Mer enn 13.000 eksemplarer ruller rundt på norske veier, og flere kan det bli i tiden som kommer.

For nylig fikk den ny motor, bakhjulsdrift og større batteripakker – som sammen sørger for vesentlig bedre rekkevidde. Høyere ladehastighet har den også fått.

Samtidig er det for tiden saftige kampanjetilbud på flere av utgavene – med over 100.000 kroner i prisavslag på enkelte.

Og er du ute etter lengst mulig rekkevidde for pengene, skal det godt gjøres å finne noe bedre enn Polestar 2 Long Range Single Motor. Den får du nemlig i skrivende stund fra 424.863 kroner – med rekkevidde på 655 kilometer. Slå den!

Det er denne utgaven vi nå tar med oss på langtur, fra Oslo til Bergen og tilbake. Holder den det den lover, også på vinteren?

Hvordan fungerer det?

Vi har nettopp publisert en test av utgaven med firehjulsdrift – Long Range Dual Motor, så vi skal ikke kjede deg med alle detaljene omkring den nye fronten, plass, utstyr, pakker og komfort. Alt dette kan lese mer om i den testen.

Her konsentrerer vi oss om opplevelsene som er unike ved denne utgaven, som altså er den første Polestar 2 med bakhjulsdrift.

POLESTAR 2: Bilen er en sporty sedan i mellomklassen. Vår testbil er også utstyrt med Plus-pack, som blant annet inkluderer panorama soltak. Førermiljøet er oversiktlig og greit. Skjermen er Android-basert, og byr på en rekke nyttige apper - alt fra TV2 play til Easypark. Setene er i et kunststoff. Polestar gjør et stort nummer av at mye i kupeen er miljøvennlig og gjenbrukt. Grei plass for de minste i baksetet. Merk at du har to isofix-fester bak og ett foran. Bakluke er helt suverent. Det gjør det enkelt å laste større ting inn og ut. Det er et stort rom under gulvet, samt lagringsrom under panseret. Panoramasoltaket bidrar til å øke plassfølelsen om bord.

Vi er så heldige å få ordentlig glatte veier og til dels holkeføre på deler av strekningen over fjellet, og rekker dermed å få satt bilen på litt prøve.

For det er nettopp under slike forhold du virkelig kan oppleve forskjell på forhjulsdrift og bakhjulsdrift. Polestar framhever at med bakhjulsdrift har bilen blitt mer sporty og leken, spørsmålet er hvorvidt dette slår positivt eller negativt ut for vanlige folk, når det er glatt.

I utgangspunktet gir bakhjulsdrift på en elbil mening, i større grad enn på en bil med forbrenningsmotor. Det handler i stor grad om vektfordelingen. En elbil mangler den store og tunge motoren over drivhjulene, som bidrar til et godt veigrep på fossilbiler.

Istedet har den et batteri på flere hundre kilo plassert mellom alle fire hjul. Når man gir gass, forskyves tyngden over på bakhjul, som dermed får bedre feste på underlaget.

Godt fraspark

Prinsippet fungerer stort sett bra på Polestar 2, men kan kreve litt tilvenning. Motoren er potent nok med sine 299 hestekrefter og dreiemoment på 490 Nm, og du kan oppleve at rompa drar til høyre eller venstre ved gasspådrag, hvis det er ordentlig glatt. Som regel henter stabiliseringsprogrammene deg raskt inn igjen. Framkommeligheten ellers er god under alle normale veiforhold.

Å konkludere med at dette er bedre eller dårlige enn forhjulsdrift, er vanskelig og avhenger av litt for mange faktorer. Uansett: Noe tilvenning må du altså belage deg på, særlig hvis du ikke har erfaring med bakhjulsdrift fra før. Har du en bratt kneik å forsere til hytta som kan skape utfordringer, velger du firehjulsdrift. Verre er det ikke.

Ellers er kraftoverskuddet mer enn godt nok i alle lovlige hastigheter her til lands. Akselerasjon fra 80 til 110 tar ikke mer enn to-tre sekunder. O-100 km/t er unnagjort på 6,2 sekunder. For de fleste er dette mer enn sprekt nok. Toppfarten er forøvrig 205 kilometer i timen, som er langt mer enn for de fleste elbiler.

KONSERVATIV: Gjettometeret tipper 400 kilometer på 94 prosent batterikapasitet. Vi kom noe lenger.

Hvor langt kommer vi?

Og så var det forbruket da. Vår testbil er utstyrt med 19-tommers vinterhjul og temperaturen ligger stort sett mellom minus 10 og minus 3 grader under hele turen. Under slike forhold er det ingen elbiler som klarer oppgitt rekkevidde.

Spørsmålet er heller hvor mye tap man kan forvente. Dette er høyst relevant å sjekke ut i et land der mange opplever minusgrader halve året.

Vi starter med fulladet batteri ved Gardermoen, og velger å lade opp til 80 prosent ved Gol. Vel framme i Bergen har vi fortsatt 34 prosent batterikapasitet igjen. Forbruket måler vi til 18,0 kWt per 100 kilometer. Med en batterikapasitet på 82 kWh, betyr det en rekkevidde på rundt 455 kilometer.

Det er hele 205 kilometer kortere enn WLTP-rekkevidden, men når vi tar i betraktning temperatur, to passasjerer i tillegg til sjåfør + bagasje, er dette omtrent som forventet.

På tilbaketuren har temperaturen steget no, og ligger nå stort sett mellom minus 5 og pluss 3 grader. Forbruket ender nå på 17,6 kWt per 100 kilometer, som skulle tilsi en rekkevidde på 465 kilometer.

Kan man klare over 600 kilometer under sommerlige forhold? Ja, det kan du. Det kan du lese mer om i denne NAF-testen, der vi også deltok.

TESLA-VENNLIG: Polestar 2 har ladekontakt omtrent på samme sted som Tesla, og er derfor enkel å parkere ved Tesla-ladere. Maks ladeeffekt er 205 kW, som er høyt i forhold til mange konkurrenter. Her er det ladepause på Gol.

Bilen for deg hvis

Du ønsker en sporty, elektrisk sedan med god bakluke og bagasjeplass, bra kvalitetsfølelse og god rekkevidde – til lav pris.

Ikke bilen for deg hvis

Du trenger en bil som kommer fram overalt og ønsker best mulig plass i kupéen. Polestar 2 kan oppleves som litt trang, særlig foran.

Konklusjon

Nye Polestar 2 Single Motor Long Range har blitt en bedre bil enn førsteutgaven. Den er friskere i frasparket, går betydelig lengre og lader raskere.

En vinterrekkevidde på 450 kilometer under såpass tøffe forhold som i vår test, er absolutt godkjent.

Når prisen (i kampanjeperioden) er såpass lav som 424.000 kroner, vil vi påstå at dette er et meget godt kjøp. Du får dessuten brukbart med utstyr inkludert i prisen, men bilen mangler ting som panoramasoltak, adaptiv cruisekontroll, premium lydanlegg og aktive frontlys.

Med «alt» av utstyr kryper prisen over 500.000 kroner, men det er fortsatt attraktivt. Men husk at dette er kampanjepriser som kan være endret når du leser dette.

Bakhjulsdrift er ikke optimalt under alle forhold, og firehjulsdriftere viser seg ofte å være mer lettsolgte på bruktmarkedet. Akkurat nå får du samme konfigurasjon med firehjulsdrift fra 471.000 kroner, som muligens vil være et bedre valg – i hvert fall på lang sikt.

Du kan leser mer om firehjulsdrift-utgavene, utstyrspakkene, plass og komfort i denne testen:

Polestar 2 Long Range Single Motor Motor og ytelser: Motor: En eletrisk motor, bakhjulsdrift

Effekt: 299 hk / 499 Nm

0-100 km/t: 6,2 sek.

Toppfart: 205 km/t

Forbruk: 19,5 kW/100 km Batteri/lading: Batteripakke: 82 kWt

Rekkevidde: 655 km (WLTP)

Hurtiglading: 205 kW

Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 461 x 186 x 147 cm

Bagasjerom: 405 liter + Frunk: 41 liter

Vekt: 2.037 kg

Tilhengervekt: 1.500 kg

Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 472.863 kroner (424.863 i kampanjeperiode)

