60 år siden tyskerne sa nei til selvmordsdører

I år er det 60 år siden vesttyske myndigheter nedla forbud mot bruk av bakhengslede bildører, såkalte selvmordsdører, i nye biler. Noen få unntak ble gjort, blant annet for store luksusbiler fra BMW som 501/502 og etterfølgerne av disse. Men i det store og hele var bakhengslede dører etter dette uaktuelt for vesttyske produsenter.

I dag er dette en dørtype som er veldig uvanlig. Spesielt gjelder dette fordørene, og årsaken er naturligvis sikkerheten. En bakhengslet dør som åpner seg under kjøring gir store skaderisiko. Dørflaten vil fange luft og tvinges helt åpen, og en dørflate i full bredde gir stor skaderisiko.

Så får det ikke hjelpe at det blir hevdet at bakhengslede dører gir lettere innstigning i bilen...

IKON: Citroën Traction Avant er en av bilhistoriens mest ikoniske modeller - med bakhengslede fordører. Foto: Citroën

"Damefangere"

Noen få produsenter har tilbudt bakhengslede bakdører helt opp mot vår tid, som for eksempel Opel med den nye generasjonen av Meriva som kom i 2010.

Jeg husker godt denne dørtypen omtalt som «damefangere», noe som primært gjaldt bakhengslede fordører. Konseptet var – i alle fall teoretisk – at man kjørte langsomt av gårde med høyre fordør åpen, og når døren traff damen, ville hun havne inne i bilen. Jeg er ganske usikker på om praksis stemte med teori i dette tilfellet, men slik ble det nå i alle fall lagt ut...

ITALIENER: Den lille italieneren Fiat 600 hadde også sine to dører hengslet i bakkant. Foto: Fiat

Legendarisk Citroën

Fenomenet var også kjent som «kidnapping doors» på engelsk, og var vanlig på biler produsert i første halvdel av forrige århundre – tiden opp til andre verdenskrig og de første årene etter krigen. En av de mest kjente bilmodellene med bakhengslede fordører, var uten tvil Citroën Traction Avant, som ble produsert i perioden 1934 – 1957.

FULL SIZE: Store amerikanske luksusbiler hadde gjerne bakhengslete bakdører, som denne 1963 Lincoln Continental. Foto: iStock

...og Troll

Røtter fra de siste årene før krigen hadde nok også Renault 4CV som kom på markedet i 1946.

Bakhengslede fordører hadde også Neckar Europa da den kom i 1959, og så var det flere med samme løsning som rett og slett var 2-dørs biler. Her hørte modeller som, Fiat 600, Saab 92, Saab 95, Peugeot 203 og Troll (som aldri kom så langt som til produksjon) hjemme.

CABRIOLET: Løsningen med bakhengslede dører var heller ikke ukjent for Peugeot, her en 203 fra den første etterkrigstiden. Foto: Peugeot

For sikkerhets skyld

På store amerikanske luksusmodeller helt frem til 1950- og 1960-årene var bakhengslede bakdører vanlig, for eksempel på Lincoln Continental, Cadillac Eldorado Brougham og Chrysler Imperial.

Den samme typen bakdører er brukt også i senere tid på mindre bilmodeller fra både europeiske og japanske bilprodusenter. Eksempler på disse, er Mazda RX-8, Opel Meriva, Honda Element, BMW i3 og Mazda MX-30. Felles for disse, er at bakdøren ikke lar seg åpne før den korresponderende fordøren åpnes – for sikkerhets skyld.

...og noen til

Andre bilprodusenter som har hatt modeller med såkalte selvmordsdører, omfatter blant andre Lancia, Panhard, Ifa, Rover, Saturn, Skoda, Studebaker, Ferrari, Moskwich og Volkswagen.

