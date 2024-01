50.000 mer i avgift – men blir (nesten) ikke dyrere

Toyota feide inn til andreplass på merkestatistikken for 2023. Hovedvekten av salget var elbilen bZ4X – den eneste elbilen Toyota har i personbil-sortimentet sitt.

Men de har også hatt solid salg gjennom året på biler som ikke er elektriske. Blant annet har SUV-en RAV4 truffet godt. Den klart mest populære varianten av denne er den ladbare hybriden – som står for brorparten av de 3.467 RAV4-ene som ble registrert i fjor.

Fra 1. januar forsvant imidlertid vektfradraget på ladbare hybrider. I tillegg innføres CO2-avgift fra 70 gram per kilometer, i stedet for 82 gram.

OFFENSIV: Toyota-sjef Piotr Pawlak tror de skal klare å beholde markedsandelen sin i Norge i 2024. Selv med bare én elbil.

Resultatet er at alle ladbare hybrider får økte avgifter.

Toyota RAV4 får drøyt 50.000 kroner mer. Men avgiftsøkningen betyr ikke alltid tilsvarende prisøkning ...

Den eneste bilen som klarer å yppe seg mot elbilene

138.991 kroner i avgifter

Toyota har tidligere valgt å kompensere for avgiftsøkning på populære modeller. Nå gjøre de det samme med RAV4.

I 2024 skulle RAV4 som ladbar hybrid med nye avgifter kostet 710.400 kroner – ettersom avgiftene har økt fra 87.505 til 138.991 kroner.

Men i stedet har Toyota valgt å kompensere for mye av avgiftsøkningen. Prisen i 2024 er derfor satt til 669.900 kroner.

Husker du denne? Første generasjon RAV4 var en særing



NYE AVGIFTER: Ladbare hybrider får økte avgifter i 2024. Heldigvis for kundene, økes ikke prisene alltid tilsvarende avgiftene.

Populært i Nord-Norge

– Sju av ti RAV4-kunder velger den ladbare hybriden. Og vi merker særlig på markedet lenger nord i landet, at etterspørselen fortsatt er betydelig for ladbare hybrider, forteller Toyotas toppsjef i Norge, Piotr Pawlak.

Han tror fortsatt på godt salg av RAV4 i 2024, men understreker at det ligger an til nok et vanskelig år for norsk bilbransje.

– Vi tror vi skal ytterligere ned fra 2023, da vi endte på 165.000 biler. Kanskje ender vi et sted mellom 120.000-140.000 i år. Men vi har tenkt å beholde vår markedsandel, understreker Pawlak.

Brukt RAV4? Det kan være et smart kjøp



Går mot slutten

Ladbare hybrider har mistet mye av salget i Norge de siste årene, til tross for at det har dukket opp flere nye modeller med god rekkevidde.

De var hele tiden tiltenkt en rolle i overgangsfasen – mens vi går fra biler med forbrenningsmotor – til ren elbil.

Med de nye avgiftene som nå trer i kraft, vil det bli enda færre som velger å kjøpe ladbare hybrider. Enkelte modeller får avgiftsøkning på over 80.000 kroner.

Les vår test av RAV4 her

Siste dans

Toyota sier at de kommer til å ha fullt fokus på elektriske modeller i 2025. Det betyr at også RAV4 er inne i siste dans på det norske markedet.

Toyota har to konkrete elbiler på trappene i løpet av 2024 og 2025. Først en sportslig og kompakt crossover. Den kommer allerede mot slutten av året. Den vil tilbys med to ulike batteripakker – og muligheten for både forhjulstrekk og firehjulsdrift.

Deretter kommer en litt større coupe-aktig SUV med mer fokus på design.

Førsteinntrykk nye RAV4: Lover rekordmye – og det holder den



NYHETER: Toyota har to «klare» elbilene på vei. Den første (t.v.) kommer mot slutten av året.

Video: Her kan du se mer om Toyota RAV4 og de nye avgiftene i 2024: