Denne uken dro Volkswagen duken av sin splitter nye ID.7. Nyeste nytt i den elektriske ID.-familien er en stor familiebil med fem dører. VW kaller den selv sitt elektriske flaggskip.

Bilen hadde verdenspremiere flere steder samtidig, blant annet i Kina, USA – og i Berlin, Tyskland der vi i Broom var med.

For Volkswagen blir dette en svært viktig bil. ID.7 er langt på vei en elektrisk nytolkning av legendariske Passat. Den har vært en storselger for merket i flere tiår. Nå håper Volkswagen naturligvis at de skal klare å få mange eksisterende Passat-eiere til å gå elektrisk. Samtidig som ID.7 skal appellere til dem som trenger en stor elbil med solid rekkevidde.

Bilen er ikke veldig langt unna. Det Volkswagen sier på premieren, er at de første kundebilene vil komme til Norge før årsskiftet.

Her fikk vi møte konseptbilen – i Las Vegas



FØRST UT: Volkswagen starter med sedan, eller strengt tatt: Femdørs kombi. Senere kommer også stasjonsvogn.

Her er fem ting du bør vite om nykommeren:

Aller først: Vi har mer i vente:

VW starter altså med det de kaller sedan, men som er en kombi med stor bakluke. Først ut er en batteripakke på 77 kWt og det er bakhjulsdrift som gjelder.

Denne oppskriften kjenner vi fra flere modeller i ID.-serien. De starter med bakhjulsdrift og få valgmuligheter. Så fyller de på etter hvert.

For ID.7s del betyr dette at stasjonsvogn kommer, den blir designmessig etter alt å dømme av det sporty slaget. En større batteripakke på 86 kWt er også på gang, det samme er 4x4. Om ett år skal alt dette være på plass.

En mindre batteripakke (sannsynligvis på 58 kWt) skal også være i planene, men om denne utgaven kommer til Norge er uvisst.

Space Vizzion: Her er konseptbilen som stasjonsvogn

SPORTY: Konseptbilen Space Vizzion er en forsmak på stasjonsvognutgaven av ID.7. Vi venter oss en aerodynamisk og ganske sporty bil. Foto: NTB

Plass til hele familien:

ID.7 er 4,94 meter lang. Da snakker vi absolutt familiebilstørrelse. Kupéen er i tillegg dratt maksimalt framover, for best mulig innvendig plass.

ROMMELIG: Plassen i baksetet er svært god, det gjelder alle veier.

Vi kan bekrefte at baksetet er svært rommelig, her er det mer beinplass enn de fleste noen gang vil trenge. Bredden holder også for de som har tre unger, i alle fall så lenge ikke alle sitter i store barneseter.

Bagasjerommet svelger unna 532 meter. Det er ikke kjempedypt, men desto langt. I og med at bakluka skrår mye, får du ikke pakket veldig mye ekstra i høyden. Men stasjonsvognutgaven kan virkelig bli en plassmester. ID.7 har litt overraskende ikke frunk. Men du har et rom under bagasjeromsgulvet som egner seg for eksempel til ladekabler.

PLASS: Bagasjerommet er langt, som du ser er også skiluke på plass her. Til sammen rommer det 532 liter.

Her har vi en VW med superplass

Under kan du bli med på selve presentasjonen i Berlin:

Blir rekkevidde-vinner

Batteripakken på 77 kWt er velkjent fra flere andre elbiler fra VW-konsernet. ID.7 er den mest aerodynamiske bilen i ID.-familien så langt. VW har også utviklet en helt ny elmotor (på 286 hestekrefter) som skal være svært effektiv.

I sum gir dette solid rekkevidde: Rundt 615 kilometer, avhengig av utstyrsnivå. Dette gjelder altså biler med bakhjulsdrift.

Når den større batteripakken på 86 kWt kommer, vil rekkevidden øke til 700 kilometer. Da er det ikke mange elbiler som går lenger enn ID.7. Ladehastigheten med denne batteripakken er ventet å bli inntil 200 kW. Med 77 kWt-batteriet blir ladehastigheten 170 kW.

Derfor blir 2023 et helt spesielt år for VW



MER EKSKLUSIVT: Interiøret føles en god del mer påkostet enn det vi er vant til fra de øvrige ID.-bilene så langt. Skjermen i midten er på 15 tommer.

Innvendig opptur:

ID.-bilene har ikke akkurat imponert oss med påkostede interiører så langt. Her har VW gått for minimalistiske og ganske spartanske løsninger. Det har de også fått kritikk for.

I ID.7 har de hevet lista ganske betydelig. Her er det mer eksklusive materialer og en lunere følelse i interiøret.

Dashbordet domineres av en 15-tommers skjerm, med en infotainmentløsning som er kraftig forbedret fra den vi kjenner fra de øvrige ID-modellene. Blant flere smarte funksjoner: Du styrer dysene på klimaanlegget fra skjermen, de justerer seg så elektrisk. Selve skjermoppsettet har også gode muligheter for skreddersøm, du kan for eksempel sette opp egne snarveier.

Pakken med standardutstyr er ventet å bli rikholdig. I tillegg vil VW tilby fire-fem pakker med utstyr. Etter det vi skjønner, vil hengerfeste være tilvalg.

BÆREKRAFTIG: Innvendig er det blant annet brukt ganske mye resirkulerte materialer. Forsetene fås med både varme og kjøling.

Hva skal den koste?

Dette punktet er naturligvis viktig for de som vurderer en ID.7. Så langt sier Volkswagen ingen ting om prisene, de får vi først vite nærmere salgsstart.

Det som er klart, er at ID.7 blir dyrere enn ID.5. Den har i dag en startpris på 508.500 kroner. Derfor tipper vi ID.7 vil få starte på rundt 550.000 kroner, kanskje også noe mer.

ID.5 GTX (altså firehjulstrekk) koster fra 575.700 kroner. Det betyr at vi nok er et godt stykke over 600.000 kroner når ID.7 kommer med 4x4.

Noen utpreget billig bil blir dette altså ikke. Sannsynligvis må ID.7 på det området se seg slått av blant andre flere konkurrenter fra Kina, med sammenlignbar plass og rekkevidde.

ID. 2 blir billig – men du må smøre deg med litt tålmodighet



STARTPRIS: De første kundebilene av ID.7 er ventet til Norge før årsskiftet. Vårt anslag er at de vil ha en startpris på rundt 550.000 kroner.

Video: Her filmer vi like etter premieren i Berlin